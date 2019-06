Avanzano i lavori e i progetti per palazzo Ragazzoni

Approvato nell’ultima seduta della giunta municipale il progetto esecutivo del secondo stralcio del terzo lotto di palazzo Ragazzoni, riferito alla terza “ala” del fabbricato, quella che divide la corte interna da piazzetta Romagnoli.

“Il progetto si pone in continuità con gli interventi precedenti, che hanno visto procedere al completo restauro del principale edificio pubblico di Sacile, donato al Comune dalla famiglia Lacchin, come ricordato dalla lapide esposta nell’androne”, spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Roberto Ceraolo. “Con la realizzazione di questo progetto (già finanziato con 663 mila euro) si concludono gli interventi principali sul palazzo, che metteranno a disposizione della comunità ulteriori sale pubbliche per ospitare eventi, mostre e manifestazioni di vario genere. Il prestigioso contenitore si presterà ancor più a rendersi un potente volano delle iniziative culturali del Comune, ma anche e soprattutto delle numerosissime associazioni sacilesi”.

Le tre ali del palazzo sono state oggetto di tre lotti progettuali; il primo ha interessato la sala del Ballatoio (2,675 milioni di euro), il secondo la sala degli Affreschi (o degli Imperatori, 1,23 milioni di euro, più 92 mila euro per gli interventi sugli affreschi) e il terzo – la parte attualmente oggetto di cantiere – avrà un valore di 1,65 milioni di euro.

“Tutti i lotti”, continua Ceraolo, “hanno beneficiato, a vario titolo, di finanziamenti regionali e – per il restauro degli affreschi – anche della Fondazione Friuli. Ora restano ancora due questioni, che intendiamo affrontare e definire: la scala esterna da via Zancanaro e la “Colombaia” a chiusura della Corte interna. Per la prima si è recentemente chiuso il contenzioso tra Comune e impresa che aveva realizzato la nuova pavimentazione, subito contestata per le evidenti infiltrazioni. Al Comune sono stati riconosciuti 35 mila euro sui 50 mila accantonati, e l’ufficio diretto dal geometra Cauz è già all’opera per affidare il rifacimento a regola d’arte della pavimentazione”.

“Per la Colombaia”, continua Ceraolo, “paiono invece svanite le tante manifestazioni d’interesse avanzate dai privati per un suo recupero in ‘conto affitto’. Sono, infatti, rimaste prive di esiti concreti le ipotesi d’intervento sviluppate, anche in modo approfondito, dai tanti soggetti che se ne sono interessati. Per il suo recupero esiste una bozza progettuale donata dai professionisti che hanno curato il secondo e terzo lotto del palazzo, che hanno stimato gli interventi necessari in circa 200 mila euro, senza ovviamente considerare gli arredi. E’ evidente che, a fronte del permanere della situazione di stallo, il Comune dovrà agire d’iniziativa diretta per consolidare anche quest’ultima parte del prestigiosissimo compendio architettonico, tenendo fermo l’obiettivo del recupero della Colombaia con la destinazione a esercizio pubblico”.