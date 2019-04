Avviso di mobilità a Cividale

Il Comune di Cividale del Friuli rende noto che sono pubblicati alcuni avvisi di mobilità all’interno del Comparto Unico del personale Fvg per la copertura di alcuni posti. Tutti gli Avvisi portano la scadenza del 3 maggio.

Si tratta di un posto di categoria D - posizione economica massima D1 - e 1 posto di categoria C - posizione economica massima C1 da assegnare alla pianta organica aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale del Natisone; due posti di categoria C - posizione economica massima C2 - da assegnare all’U.O. Segreteria generale/personale/affari generali e legali; due posti di categoria C - posizione economica massima C2 – per l’U.O. Trattamento economico del personale; uno posto di categoria C - posizione economica massima C6 – a favore dell’U.O. Manutenzione/patrimonio/protezione civile; un posto di categoria C - posizione economica massima C1 - da assegnare all’U.O. Cultura/politiche comunitarie/relazioni esterne.

Tutti gli Avvisi e le informazioni sono pubblicati sul sito del Comune www.cividale.net.