Babbi Natale in moto per aiutare i bambini

Tanti Babbo Natale in sella alla moto per portare doni ai più piccoli e raccogliere fondi per la “Casetta a colori” di Udine. È, questo, in estrema sintesi, l’obiettivo della prima edizione di “We Ride For You”, l’evento organizzato per sabato 15 dicembre dal gruppo motociclisti “A Manete” della Polizia di Stato, dal Motoclub Vigili del Fuoco sezione di Gorizia, dal Motoclub CCMotorday-Sezione Nordest e dal Gruppo Motobenedizione di Tricesimo.

I motociclisti iscritti, vestiti da Babbo Natale, si ritroveranno alle 12 in piazza Duomo a San Daniele del Friuli: alle 14 la comitiva partirà verso Udine per raggiungere, un’ora dopo, la parrocchia del Sacro Cuore in via Cividale, consegnare i doni ai bambini e scambiarsi gli auguri.

“Le associazioni e i gruppi motociclisti di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, sempre pronti a correre in aiuto di tutti coloro che ne abbiano bisogno, assieme alla Motobenendizione di Tricesimo – spiega Maurizio Vanin, responsabile del Gruppo " A Manete" - si sono uniti per donare un sorriso e un piccolo sostegno ai bambini meno fortunati cercando di regalare anche a loro la magia del Natale. Eccoci quindi uniti dalla nostra passione per le due ruote, pronti a togliere la divisa d’ordinanza per indossarne un’altra, che accomuni tutti, senza distinzioni, quella di Babbo Natale. Tutti, con un piccolo dono e una piccola offerta, possono partecipare a questa iniziativa solidale. Con o senza costume di Babbo Natale, vi aspettiamo in piazza a San Daniele del Friuli”.

La somma ricavata dalle quote di iscrizione verrà destinata all’acquisto di beni e servizi per la “Casetta a colori” di Udine, che offre accudimento e animazione a bambini dai 6 ai 36 mesi oltre che accompagnamento e orientamento alle famiglie in difficoltà.