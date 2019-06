Bando per i dottorati di ricerca 2019-2020

Scade alle ore 14 di mercoledì 10 luglio, termine per presentare le domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Udine per l’anno accademico 2019/20 (35° ciclo), di cui l’ateneo ha appena pubblicato il bando.



I corsi attivati sono 10, per 84 posti complessivi, di cui 72 coperti da borse di studio finanziate dall’Ateneo, dalle sedi convenzionate (Università di Trieste, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Fondazione Bruno Kessler) e da soggetti pubblici e privati.



Le istruzioni per la registrazione e la compilazione della domanda sono disponibili sul sito web di Ateneo alla pagina www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/informazioni/ammissione-ai-corsi/bandi-attivi. Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo dottorato.concorso.ammissione@uniud.it.



Questi i corsi di dottorato e i relativi posti attivati: Alimenti e salute umana, 7 posti di cui 6 con borsa di studio; Scienze biomediche e biotecnologiche, 11 posti con borsa di studio; Scienze e biotecnologie agrarie, 10 posti di cui: 7 con borsa di studio, 2 riservati a borsisti di stati esteri; Informatica e Scienze matematiche e fisiche, 12 posti di cui 10 con borsa di studio; Ingegneria industriale e dell'informazione, 8 posti di cui 7 con borsa di studio; Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale, 5 posti con borsa di studio; Scienze manageriali e attuariali, 7 posti con borsa di studio; Scienze giuridiche, 8 posti di cui: 6 con borsa di studio, 1 riservato a laureati all’estero; Studi linguistici e letterari, 10 posti di cui: 8 con borsa di studio, 1 riservato a borsisti di stati esteri e 1 riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale; Storia dell’arte, Cinema, Media audiovisivi e Musica, 6 posti di cui: 5 con borsa di studio, 1 riservato a borsisti di stati esteri.



I posti attivati potranno essere incrementati in presenza di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.



Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo di laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento, nonché titoli accademici, italiani o stranieri, equiparati. Possono inoltre partecipare al concorso coloro che conseguono tali titoli di studio entro il 31 ottobre 2019.