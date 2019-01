Bando Welfare 2019 della Fondazione Friuli

Anche quest’anno l’Azienda Sanitaria 5, è stata invitata a far parte degli accordi operativi dei progetti che potranno essere presentati dagli interessati per le finalità del Bando Welfare 2019 pubblicato dalla Fondazione Friuli.

Per agevolare le istanze degli interessati, ferme restando le informazioni specifiche presenti sul sito della Fondazione (fondazionefriuli.it), l’AAS5 di Pordenone ha predisposto una pagina specifica del proprio sito aziendale (aas5.sanita.fvg.it) dove, oltre a copia del Bando Welfare, è disponibile anche uno schema editabile di accordo operativo da sottoscrivere con l’AAS5 e obbligatorio per poter presentare il progetto.

Tenuto conto della data di scadenza di presentazione dei progetti, stabilita per il 28 febbraio 2019, l’AAS5 invita tutti gli interessati a non attendere gli ultimi giorni per adempiere alle pratiche amministrative necessarie, e questo sia al fine di consentire la migliore valutazione dei progetti da parte della Direzione dei Servizi sociosanitari, incaricata di tali funzioni, sia per evitare problemi tecnici visto che la stessa Fondazione evidenzia nel proprio bando che in prossimità del termine fissato potrebbero verificarsi rallentamenti del proprio sistema di inserimento on line dei progetti dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente presenti.