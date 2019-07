Bearzi Steam, la scuola è 4.0

Si chiama “Bearzi Steam – La scuola 4.0” ed è il nuovo progetto dedicato agli studenti, nato con il sostegno della Fondazione Friuli, da sempre attenta alla formazione e alla cultura e già presente in numerosi iniziative dell'Istituto salesiano udinese, grazie a una partnership già consolidata da diversi anni.

Il nuovo progetto, che coinvolge gli studenti dell’Istituto tecnico informatico e meccatronico, mira a riqualificare in chiave digitale un laboratorio della scuola e a portare numerose novità per restare sempre al top della tecnologia. Dopo un’accurata pianificazione dello staff tecnico del Bearzi, sono stati programmati gli interventi di riqualificazione degli ambienti e la Fondazione Friuli ha accettato di sostenerci e contribuire in questo grande progetto.

Gli interventi hanno mirato alla realizzazione di un’aula con 28 postazioni (compresa quella per l’insegnante) dotate di computer iMac al fine di garantire ad ogni studente la possibilità di imparare e usare gli strumenti in maniera autonoma. La tecnologia scelta è ricaduta su macchine Apple iMac Intel i7-7700 3.60GHz, 16GB RAM e SSd 512GB con display Retnain in modo tale da garantire prestazioni eccellenti negli ambienti di utilizzo quotidiano della didattica e negli ambiti straordinari inerenti la modellazione meccanica 3D e la virtualizzazione di sistemi informatici.

Un progetto importante che nasce con l’obiettivo finale di promuovere la formazione degli studenti.