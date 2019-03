Bim, formare i progettisti del futuro

A gennaio è entrato in vigore il “Decreto BIM” che introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti, attualmente per opere complesse con costi superiori ai 100 milioni di euro, di gestire l’intero ciclo di vita dell’edificio, dalla progettazione alla gestione manutentiva, con il Building Information Modeling (BIM). Questo obbligo arriverà a coinvolgere tutti gli attori del settore delle costruzioni entro il 2025.

Il BIM è sinonimo di cambiamento radicale del modello di filiera: col passaggio alla digitalizzazione e all’integrazione collaborativa di tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, costruzione e manutenzione del building, tutti i processi vengono riconfigurati in un’ottica di interoperabilità che porta grandi vantaggi in termini di tempi e costi. Fondamentale è la formazione per vincere la sfida e aggiornare le proprie competenze! Per rispondere a questa esigenza nasce a Udine il percorso formativo Let's BIM! dalla collaborazione tra Eupragma, società di consulenza direzionale leader nella progettazione di percorsi e metodologie formative; Adhox, business unit di Eupragma con alte competenze nel settore delle costruzioni focalizzata sulla diffusione della cultura BIM e sul change management delle aziende; Consorzio Friuli Formazione, Ente regionale specializzato nell'erogazione di alta formazione per lo sviluppo del territorio.

Let's BIM è un impianto didattico pensato per sviluppare la conoscenza BIM a tutti i livelli, articolato in moduli autoportanti progettati per essere proposti flessibilmente in base agli obiettivi formativi specifici. A garanzia di elevata qualità, i docenti dei corsi saranno professionisti Eupragma e Adhox, con alte competenze tecniche di settore e manageriali, e formatori certificati Autodesk con elevata esperienza nel mondo delle costruzioni.

I moduli in programma, Autodesk Revit Mep e Autodesk Revit Architecture, si rivolgono a tutte le figure del settore edile che si occupano di progettazione impiantistica, di progettazione architettonica e strutturale che fino ad oggi hanno progettato utilizzando strumenti quali CAD 2D, e che necessitano di evolvere le loro competenze tecniche per utilizzare software di nuova generazione che gli permettano di adattarsi al cambiamento.

Verrà rilasciato dopo il superamento della prova finale l’attestato di Presenza ufficiale Autodesk. I corsi, della durata di 40 ore, sono stati organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali della provincia di Udine; pertanto a tutti gli iscritti, anche in altre province, verranno riconosciuti i relativi crediti formativi professionali.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Consorzio Friuli Formazione a Udine in Largo Carlo Melzi, 2 c/o Palazzo Torriani in laboratorio informatico accreditato per la formazione continua presso la Regione. Autodesk Revit Mep, dal 18 marzo al 18 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; Autodesk Revit Architecture, dall'11 al 31 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per informazioni e dettagli contattare il Consorzio Friuli Formazione : info@friuliformazione.it, 0432/276400, www.friuliformazione.it