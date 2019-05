Bimbimbici compie 20 anni

Compie 20 anni Bimbimbici, l’allegra pedalata destinata ai bambini, che Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, propone nella seconda domenica di maggio per diffondere l’uso delle due ruote tra giovani e giovanissimi anche nel percorso casa-scuola. La manifestazione ideata nel 1999 in questi anni si è diffusa in modo capillare su tutto il territorio nazionale tanto da diventare patrimonio della collettività.

Infatti, anche se la maggioranza dei 200 eventi che saranno realizzati è curata dalla Fiab, in alcune città la manifestazione è organizzata in modo autonomo dai comuni stessi oppure da altre associazioni di volontariato. Confermato lo slogan ‘Bimbimbici: la nuova fiaba della bicicletta’, con particolare attenzione al clima e all’ambiente perché la bicicletta non è un mezzo qualunque ma vanta molti superpoteri: non inquina, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e sa rendere i bambini e le famiglie più allegre…

In Friuli Venezia Giulia queste le nove località che organizzano l'evento: Sacile il 12 maggio, Maniago il 9 giugno, Codroipo l’11 maggio, Lignano il 12 maggio, Monfalcone il 5 e 19 maggio, Pordenone il 12 maggio, Udine il 12 maggio e Basovizza l’8 maggio.