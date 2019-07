Birra, quando l’industria friulana era tutta in fermento

Per molto tempo è stato un simbolo di Udine, al pari del castello. Il ‘Baffo’ della Birra Moretti - che troneggiava in Viale Venezia - era noto a livello internazionale e identificava immediatamente il nostro territorio. E non era l’unico, perché anche la Birra Dormish era un prodotto tutto made in Fvg, così come la Dreher, marca viennese che dal 1870 aveva sede anche a Trieste.



Oggi la situazione è radicalmente cambiata. La Moretti è rimasta friulana solo di nome. Venduta alla Labatt e assorbita dalla Heineken nel 1996, non viene più prodotta in Friuli. Anche il celebre ‘Baffo’, il vecchietto di Tricesimo che cedette la propria immagine a Lao Menazzi Moretti per un po’ di birra (“Ch’al mi dedi di bevi, mi baste”, rispose quando gli fu chiesto che cosa volesse come ricompensa) non è più lui: è stato sostituito sulle etichette delle bottiglie, prima da Marcello Tusco, poi da Orso Maria Guerini e oggi da Pier Maria Cecchini.



Eppure, in passato Udine poteva essere considerata a buona regione la ‘capitale’ italiana della birra. La tradizione della birra nella nostra regione deriva direttamente da quella dell’Impero asburgico, che governò il Friuli fino al 1866 e la Venezia Giulia (compresi i territori di Istria e Dalmazia) fino alla conclusione della Grande Guerra. Oltre alla Moretti, fondata nel lontano 1859, il capoluogo friulano ospitava anche la Dormisch, nata a Resiutta nel 1875 e spostata in città dieci anni dopo, era molto diffusa in regione, in Veneto e in Alto Adige.



Nel 1953, la fabbrica di piazzale Cavedalis (ora rimane la palazzina, tutelata dalla Soprintendenza e i resti della ‘nave’ andata a fuoco nel 1999) e il marchio furono acquistati dalla Peroni, che continuò a fabbricare la birra a Udine fino al 1989, quando lo stabilimento fu definitivamente chiuso. Durante questo periodo, la Dormisch triplicò la produzione e, nel 1965, fu premiato alla selezione mondiale della birra di Bruxelles.



In realtà, la birra può vantare una lunga tradizione in tutto il territorio regionale. Nel 1866 fu inaugurato lo stabilimento della Dreher a Trieste, che nel 1975 fu acquistata dalla Heineken (ora la sede legale è la stessa della Moretti, a Pollein in Valle d’Aosta). A Pordenone, a cavallo tra ’800 e ’900, nacquero tre birrerie: Momi (1880), Massaro (1890) e Pordenone (1909), ora scomparse. Nel 19° secolo a Gorizia ne sorsero - e morirono - altre 6: Kauac, Musina, Perinello, Rosenberger & Torisa, Schonbeck e Schreiner. Senza contare quelle di Tolmezzo (Menchini e Seren), Gemona (Capellari e Pittini), Gradisca d’Isonzo (Mreule), Grado (Dovier e Giorda), Monfalcone (Valentis e Visintini) e Muggia (Tossich). Tutte imprese che, però, aprirono e chiusero nel giro di pochi anni.



Oggi, pur non avendo più i ‘colossi’ del passato, il Friuli Venezia Giulia mantiene un rapporto tutto speciale con la birra, anche perché in regione c’è una delle due sole fabbriche di birra completamente italiane che producono nello Stivale. Ci riferiamo alla Birra Castello. Nata nel 1997, ha rilevato gli stabilimenti di San Giorgio di Nogaro già appartenuti alla Moretti e, quindi, alla Heineken. Nel 2006, la Castello acquisì la Pedavena dalla Heineken dopo che la multinazionale decise la chiusura dello stabilimento in provincia di Belluno. Oltre ai propri marchi, la Castello-Pedavena produce birra per alcune catene di distribuzione con diversi marchi.