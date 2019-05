Bluenergy ospita Botteghe del sapere

Venerdì 31 maggio alle 15.30 il flagship store di Bluenergy Group in via Savorgnana 19 a Udine sarà protagonista di "Botteghe del Sapere", l'iniziativa organizzata nell'ambito di Conoscenza in Festa in cui gli esercizi commerciali del centro storico della città friulana si trasformano in luoghi di ascolto e apprendimento, offrendo opportunità di confronto e contaminazione di conoscenza.

L'appuntamento dal titolo "Energie Rinnovabili" vedrà la partecipazione degli esperti del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine Marina Cobal, Paolo Giannozzi, Marta Boaro, Marco Citossi e Gilberto Giugliarelli.

Al centro dell'incontro le forme alternative di energia: piccoli esperimenti e video introdurranno i presenti alle principali tematiche relative alle energie rinnovabili. Verranno esposti i dati riguardanti il problema energetico che interessa tutto il pianeta e che ha dato vita ai movimenti legati alla sensibilizzazione sul tema ambientale, fra cui #Fridayforfuture. Sarà inoltre presentato un kit sperimentale su fotovoltaico e celle solari, campioni di biomasse tostate e trasformate in carbone “solare”.

Bluenergy Group è infatti sponsor dell'edizione 2019 di Conoscenza in Festa, la manifestazione promossa dall'Università di Udine con la co-organizzazione della CRUI - Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane e con il supporto del MIUR - Ministero dell’Istruzione, che si tiene dal 28 maggio al 1 giugno a Udine.

La multiutility friulana, per cui la sostenibilità e la vicinanza al territorio rappresentano valori fondanti, è parte attiva di Conoscenza in Festa e, accanto all'iniziativa nel proprio flagship store, venerdì 31 maggio sarà presente nella mattinata a Job Breakfast 2019, il Career Day dell’Università di Udine, l’appuntamento annuale che offre a laureati e studenti di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo friulano l’opportunità di incontrare e consegnare il proprio curriculum vitae ai referenti delle aziende partecipanti e sostenere dei colloqui di selezione, che potranno offrire loro la possibilità di svolgere un’esperienza in azienda.