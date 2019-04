Bonsai e frutta musicale per il Giardino in piazza

Fine settimana “vegetale” al giardino in piazza ispirato alla ruralità allestito in piazza XX Settembre per volontà dell'amministrazione comunale grazie a Pordenone Fiere e Cia Pordenone. Sabato 13 e domenica 14 aprile oltre alle casette enogastronomiche, coi prodotti locali, i cavalli e la carrozza, ci saranno esposizione, dimostrazioni e lavorazioni di Bonsai, a cura di Gli Amici di Hikari.

Sabato 13 dalle 17 (alle 23 circa) arriva invece un fuori programma: l’originale evento Fruit Sound Garden, che unisce musica, vinili, natura, frutta, arte, divertimento, relax e sorrisi.



Sull’esempio di quanto avviene nelle più grosse città europee, l’aperitivo sarà accompagnato da una colonna sonora di musica su vinile, arte dal vivo su tela e una invitante coreografia di frutta e verdura biologica fornita dal negozio Dalla Mari di Fiume Veneto. Al chioschetto bar si potranno dunque assaporare i vini locali e buonissimi estratti di frutta e verdura, insieme alla frutta fresca.

Alla consolle due noti dj: Tommy De Sica dal Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro e Daniele , dj eclettico conosciuto nella provincia di Pordenone e non solo,



“Musica, arte e natura - spiegano gli ideatori dell'evento Nadir Trevisan e Luca Salvador, realizzato grazie al Consorzio Italiano Agricoltori - da sempre si accompagnano, ispirandosi e alimentandosi a vicenda, ed è proprio quando si incontrano che nasce la magia. In piena epoca tecnologica vogliamo ritrovare la bellezza naturale e musicale in questa oasi verde in centro città, per riscoprire la genuinità di frutta e verdura e dello stare insieme.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a sabato 27 aprile.