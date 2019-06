Borsa di dottorato intitolata a Susanna Cogoi

Il Dipartimento di Area medica dell’Università di Udine ha intitolato una borsa di Dottorato in Scienze biomediche e biotecnologiche alla dottoressa Susanna Cogoi, scomparsa prematuramente l’1 marzo 2018. Dopo aver conseguito nel 2001 il Dottorato di ricerca in “Diagnosi e terapie cellulari e molecolari”, Susanna Cogoi ha lavorato per molti anni presso il Dipartimento e nei laboratori di biochimica del polo medico dell’ateneo.

"Accanto a un’intensa attività di ricerca sul ruolo delle strutture a quadrupla elica del DNA nella regolazione dell’oncogene KRAS, mutato nel 90 % dei tumori umani del pancreas, e lo sviluppo di molecole ad azione antitumorale, con 45 lavori pubblicati su giornali internazionali ad alto impact factor, ha svolto per molti anni e con grande generosità – ricorda Luigi Xodo, ordinario di biochimica - un’importante funzione formativa per gli studenti di area medica e biotecnologica. Molti studenti di dottorato la ricordano con affetto per aver insegnato loro il lavoro sperimentale in laboratorio. La sua prematura scomparsa, l’1 marzo 2018, ha lasciato un enorme vuoto tra i suoi colleghi".

La borsa di studio “Susanna Cogoi” figura fra le 11 borse di studio del Dottorato di ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche, finanziate da Ateneo di Udine e da soggetti convenzionati o esterni. Verranno assegnate ad altrettanti candidati che saranno selezionati dalla commissione giudicatrice e ammessi a frequentare il Dottorato.

Coordinato da Claudio Brancolini, il Dottorato in Scienze biomediche e biotecnologiche forma personale altamente qualificato, in grado di affrontare e condurre autonomamente temi di ricerca avanzata nell'ambito delle scienze biomediche e delle loro applicazioni biotecnologiche.

I corsi di Dottorato attivati per l’anno accademico 2019/20 sono 10, per complessivi 84 posti di cui 72 coperti da borse di studio. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione scade mercoledì 10 luglio. Per informazioni: https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/informazioni/ammissione-ai-corsi/bandi-attivi-1 o dottorato.concorso.ammissione@uniud.it.