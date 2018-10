Burn out, se il dipendente scoppia la colpa è del capo

Insegnanti. Medici. Agenti di polizia. E ancora: assistenti sociali, infermieri, psicologi, fisioterapisti, badanti, operatori del volontariato e persino sacerdoti e suore. A rischiare il burn out sono soprattutto le persone che svolgono professioni “di aiuto” come quelle descritte, ancor di più quando l’attività consiste nell’avere a che fare con numerose persone. Ma che cos’è questa situazione psicologica e come la si affronta?



“Il termine è stato preso in prestito dal mondo dello sport, dove si usa per indicare la condizione di un atleta che, dopo vari successi e nonostante la perfetta forma fisica, non riesce più a conseguire buoni risultati – spiega Renzo Bonn, direttore del Dipartimento di salute mentale di Udine -. Più in generale, oggi, è una sindrome da stress correlata al lavoro che colpisce prevalentemente coloro che svolgono un’attività a contatto con molte altre persone, con una importate responsabilità e un forte coinvolgimento emotivo. Il soggetto colpito da burn out manifesta esaurimento emotivo, si sente distaccato dal proprio ambiente e talvolta arriva a mostrarsi particolarmente cinico. Queste persone si sentono logorate dal lavoro, oppresse, caricate di compiti non in grado di svolgere, poco valorizzate. Inoltre presentano sintomi come nervosismo, insonnia, depressione, senso di fallimento, bassa stima di sé, indifferenza, isolamento, rabbia e risentimento. Oggi le aziende tendono a richiedere sempre maggiori aumenti di produttività; le persone, d’altra parte, tendono ad identificarsi sempre più con la propria attività. Così aumenta il rischio di ‘bruciarsi’ sul posto di lavoro anche al di fuori delle professioni citate prima”.



Per aumentare la produttività le aziende dovrebbero prima di tutto custodire la salute fisica e mentale dei propri dipendenti, creare un ambiente di lavoro sano, creare benessere organizzativo, promuovendo la motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento e la corretta circolazione delle informazioni.



“La gestione del luogo di lavoro, inteso come personale, strutture e modalità, è fondamentale per evitare certe situazioni – sottolinea lo psichiatra -. I casi di burn out che salgono alla ribalta della cronaca, se analizzati in profondità, rivelano carenze e difficoltà nell’intero ambiente lavorativo. La collaborazione tra colleghi è importante per sfogare le proprie frustrazioni e preoccupazioni e condividere il peso delle responsabilità. Da parte del datore di lavoro, del direttore, del responsabile, invece, sarebbe indispensabile porre attenzione ai bisogni del personale, intesi come spazi e tempi di lavoro e anche di relax. Il capo dovrebbe essere propositivo e capace di ascoltare esigenze, necessità, anche difficoltà dei collaboratori. Una buona mossa sarebbe proporre delle discussioni di gruppo in cui ci si confronta anche sul tema dell’ambiente di lavoro”.



Il primo passo da compiere

“Il primo passo da compiere per evitare la sindrome di burn out è non considerarlo solo un problema del singolo, ma dell’intero gruppo di lavoro – evidenzia Renzo Bonn -. È una malattia in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei paesi occidentalizzati a tecnologia avanzata, perchè si sono verificati cambiamenti sostanziali sia nei posti di lavoro sia nel modo in cui si lavora. Il problema delle relazioni, quindi, riguarda tutti i colleghi e se se qualcuno presenta evidenti difficoltà, è facile che tutti ne siano contagiati. Sottovalutare la situazione può incidere pesantemente sull’economia dell’intera organizzazione. La reazione, invece, è prendere esempio dal grande allenatore Nereo Rocco: il ‘paron’ è riuscito a portare ai vertici del calcio italiano una squadra, il Padova, non fortissima sulla carta. Il suo segreto? Dare importanza a tutti i singoli giocatori, non valorizzare solo i campioni”. Il singolo che si sente esaurito può sicuramente intraprendere un percorso individuale con un professionista per cercare di stare meglio. Ma non basta. “Il modo migliore per prevenire il burnout è puntare sulla promozione dell’impegno nel lavoro. Ciò non consiste semplicemente nel ridurre gli aspetti negativi , ma anche nel tentare di aumentare quelli positivi sostenendo i lavoratori, permettendo loro di confrontarsi con i colleghi, lasciando loro autonomia nelle decisioni da prendere ed offrendo un’organizzazione del lavoro chiara e coerente”.