Buttrio, record per la camminata tra i vigneti

A Villa di Toppo-Florio i festeggiamenti della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio iniziano giovedì 6 giugno alle 20 con la prima camminata in notturna non competitiva “Con le lucciole tra i vigneti”, tre chilometri ricchi di emozioni con anche sosta nelle cantine locali per degustazione vini e saporiti piatti. Gli organizzatori della Pro Loco Buri, visto l'alta adesione record (100 partecipanti rispetto i 40 inizialmente previsti) hanno organizzato due gruppi.

Nella serata inaugurale anche concerto gratuito della band cividalese 5 uomini sulla cassa del morto, spettacolo di circo contemporaneo di Circo all'incirca e lo showcooking Dalle Malghe al Mare degli chef coordinati da Veronica De Filippis e El Bekér Fabrizio Nonis. In più l'enoteca dei vini autoctoni con oltre 400 etichette del Friuli Venezia Giulia e altre regioni realizzata insieme alla Guida ViniBuoni d'Italia del Touring Club Italiano. Programma completo su www.buri.it.