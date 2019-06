C'è ancora tempo per aderire a Navigando

Navigando è il programma di attività ideato dal cluster mareFVG con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle tematiche delle tecnologie marittime ed orientarli verso le professioni del mondo del mare. I ragazzi imparano con attività laboratoriali a conoscere il mare e apprendono gli strumenti per affrontare le nuove opportunità di lavoro in due settori di forte competitività per la Regione FVG: il marittimo – la costruzione delle navi , l’esercizio della portualità, il turismo nautico e la robotica marina. Un’occasione per lavorare in squadra e fare scienza, divertendosi.



Dopo l’entusiasmante partenza nell’anno scolastico 2017-2018, che ha visto coinvolti 460 studenti di 28 classi, ed il grande successo dell'a.s. 2018-2019 con oltre 1250 studenti di 66 classi, si riapre la possibilità alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della Regione FVG di aderire alle attività didattiche di Navigando per l’a.s. 2019-2020.

Fino al 30 giugno sarà possibile inviare all’indirizzo comunicazione@marefvg.it la scheda di adesione per le seguenti attività.



RIBALTAMENTO: LA SICUREZZA E’ UN GIOCO DI PESI Attività didattica per le scuole primarie, finalizzata a fornire gli elementi per la comprensione dei concetti generali, tecnico-economici e di fisica elementare che guidano la progettazione di una nave. Durata totale: 2 ore, da svolgersi in classe.

UNA FORMA PER L’ACQUA: TU CHE NAVE FAI? Esperienza interattiva per le scuole secondarie di primo grado dedicata alla comprensione della progettazione di uno scafo. Gli studenti costruiscono dei modellini di nave, imparando a conoscerne la parti che lo compongono e verificandone assetto e resistenza in una gara finale. Durata totale: 16 ore

1. Lezione frontale (2 ore, da svolgersi in classe): novembre-dicembre 2019 2. Costruzione del modello (12 ore, da svolgersi in classe): gennaio-aprile 2020 3. Gara finale e lezione conclusiva (2 ore): maggio 2020, c/o Festival della Scienza Under 18, Monfalcone.

LET’S GO UNDERWATER

Percorso di avvicinamento alla robotica sottomarina: gli studenti costruiscono un drone marino telecomandato, imparano a pilotarlo, e ad utilizzarlo per scoprire le biocenosi marine. Al termine, sono coinvolti in una gara di abilità tra droni.

Durata totale: 18 ore

1. Lezione frontale (2 ore, da svolgersi in classe): gennaio 2020

2. Costruzione del drone in classe (8 ore): gennaio-marzo 2020

3. Attività sul campo: utilizzo dei droni per scoprire la biocenosi marina (4 ore, c/o sede da definire) aprile 2020

4. Gara di abilità tra droni (4 ore): maggio 2020 c/o Festival della Scienza Under 18, Monfalcone.



Le attività di Navigando sono rese possibili grazie al finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e al supporto di enti regionali e nazionali.

L'amministratore delegato di mareFVG Lucio Sabbadini: «Siamo orgogliosi che le nostre attività abbiano riscontrato molto interesse ed apprezzamento nelle due precedenti edizioni, e anche per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse disponibili, cercheremo di soddisfare il maggior numero di richieste».



Si ricorda infine che ai docenti di riferimento, verrà dato un riscontro in merito all’accoglimento della richiesta di adesione, entro il 30 agosto.



INFO http://www.marefvg.it/it/home.htm