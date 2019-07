Sono stati completati questa mattina i lavori di ripristino per una perdita idrica in via Tullio, a Udine. Una macchina in sosta sopra il guasto da diversi giorni, infatti, non aveva consentito ai tecnici Cafc di effettuare subito l'intervento. Si è dovuto attendere che i vigili risalissero al proprietario del mezzo prima di poter procedere. Il porfido sarà invece ripristinato la prossima settimana.