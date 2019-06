Calano le polizze per l’acquisto di auto nuove

Le polizze per l’acquisto di auto nuove risultano in calo rispetto al primo semestre 2018: la percentuale passa dal 7,9% al 7,6%. Aumentano significativamente le polizze per l’acquisto di auto usate la cui percentuale passa, rispetto allo stesso periodo di riferimento, dal 16,2% al 18,6%.



Il miglior prezzo di una polizza in Italia: 436 euro

L’importo, calcolato dall’Osservatorio Assicurazioni di Segugio.it (dati al 31 maggio 2019), non è altro che la media dei migliori prezzi risultante da tutti i preventivi effettuati sul portale nel periodo gennaio-maggio. Il bollettino evidenzia come il valore sia più basso rispetto alla seconda parte del 2018 grazie al calo dei premi in 16 delle 20 regioni italiane.



La forbice delle variazioni negative è compresa tra -6,7% della Basilicata e -0,7% dell’Emilia-Romagna; gli aumenti si sono verificati solo in Umbria (+1,3%), Molise (+ 2,7%) e Campania (+2,1%), mentre resta stabile rispetto al precedente semestre il prezzo registrato in Valle d’Aosta. La regione con il best price più alto è la Campania, che fa rilevare 711 euro, ben 275 euro in più del dato nazionale.



In Friuli Venezia Giulia il best price medio RC vale 323 € contro i 436 € della media nazionale, in calo rispetto al semestre precedente (-1,1%) e in linea con il calo dello 0,8% su scala nazionale.



Furto e Incendio piace quasi a un terzo degli assicurati

Il Furto e Incendio si rivela da sempre una delle garanzie accessorie preferite, in crescita dello 0,9% rispetto al valore rilevato lo scorso anno. L’aumento potrebbe essere dovuto alla maggiore diffusione delle auto più costose, il cui valore supera i 35.000 euro, passate dal 10,3% del 2018 al 13,5% attuale.



Più frequente nei contratti anche la polizza Kasko/Minikasko, ora al 3,92% (+0,3%), una garanzia che serve a coprire gli eventuali danni non provocati da altri e che non possono essere indennizzati con la polizza di responsabilità civile di alcuno dei coinvolti nell’incidente.



Prima classe di merito per il 65% delle polizze

Gli automobilisti che stazionano nella classe più virtuosa, godendo di una tariffa più conveniente, sono aumentati nel 2019 dell’1,8%, una percentuale che sale al +10,55% se si confronta l’attuale dato con quello registrato nel 2014.



Auto nuova solo per il 13% degli assicurati

Solo il 13,45% delle auto ha meno di tre anni, una brusca frenata che fa registrare -2,12%, rispetto allo scorso luglio-dicembre. Questo dato, insieme all’aumento delle vetture con più di 6 anni, porta a un incremento dell’anzianità media del parco circolante, che si attesta al di sopra dei 10 anni.



Gli ultimi dati diffusi dall’UNRAE dicono che su 37 milioni di vetture, circa 1,5 milioni sono ancora Euro 0 (immatricolate prima del 1992) e 7,6 milioni sono ante Euro 3 (immatricolate prima del 2001).