Campioni d’Italia di Giochi logici

Passione, tenacia e allenamento sono alla base del successo che l’Istituto “Paschini-Linussio” di Tolmezzo ha ottenuto su tutti i fronti ai Campionati studenteschi di Giochi Logici, tenutisi a Modena il 5 e 6 aprile, in occasione dell’annuale “Festival del Gioco”.



La squadra “AA-Lightfury”, formata dalle allieve Anna Moro, Elisa Camol, Gemma Intilia di 4^ALS e da Aleksandra Pawliczak di 4^BLS si è classificata prima assoluta in Italia tra le squadre del Triennio. Sempre del Liceo Scientifico la squadra che si è classificata ottava: “Spicchio d’autunno”, composta da Davide Fior, Matteo Avena, Matteo Rosa-Teio di 3^ALS e da Lorenzo Florit di 3^BLS.

Per il Biennio la squadra di Tolmezzo si è classificata quinta: si tratta dei “Bangladini”, cioè Davide Chiapolino e Matteo Valent di 1^ALS e Niccolò Soravito e Tommaso Valle di 1^BLS.

Anche a livello individuale, gli studenti della Carnia e dell’Alto Friuli si sono fatti valere: Luca Dalla Marta di 3^BLS si è classificato quarto assoluto, tra gli studenti del Triennio.



Il gruppo del Liceo Scientifico di Tolmezzo è stato accompagnato a Modena dal professor Andrea Mansutti.

"Alle campionesse, ai campioni e a tutti i ragazzi dell’Istituto “Paschini-Linussio” che hanno partecipato – dichiarano con soddisfazione la dirigente scolastica, Lucia Chiavegato, e il professor Luca Romanelli, referente del Progetto di potenziamento delle abilità e delle competenze logico-matematiche“PhiQuadro” – vanno, “Logicamente”, i più vivi complimenti di tutta la Comunità scolastica".