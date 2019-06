Canile di Tolmezzo, 20 cani ricusati, un fenomeno che preoccupa

Adottare un cane non è una scelta da compiere a cuor leggero e soprattutto necessita di consapevolezza. Non sempre, infatti, l'adozione si rivela facile. Bisogna mettere in conto un periodo di 'rodaggio', di reciproca conoscenza, e non scoraggiarsi al primo ostacolo.



Spesso gli ostacoli appaiono insuperabili e il cane viene restituito. Nei canili, anche della nostra regione, sono sempre di più i casi di cani ricusati. Cani morsicatori, sempre più spesso acquistati tramite annunci sui social network, ma di difficile gestione; cagnolini rimasti soli dopo la morte del proprietario e altri che devono pagare sulla loro pelle, o meglio sul proprio pelo, le conseguenze di una malattia o delle difficoltà dei loro amici umani, dividendo le loro strade.



Per i cani ricusati, quelli cioè che dopo l’autorizzazione degli uffici comunali, dove viene presentata istanza di ricovero in una struttura pubblica - così come previsto dalla legge regionale per il benessere degli animali d’affezione - si aprono le porte del canile.

Nel centro di Tolmezzo, gestito dall’Uti della Carnia per 42 Comuni dell’Alto Friuli, tra il 2018 e i primi mesi del 2019 le ricusazioni sono state una ventina cui si aggiungono cinque ricoveri d’autorità.



“Un fenomeno in preoccupante aumento in una realtà piccola come quella della Carnia” rileva il servizio veterinario ufficiale dell’AAS 3, referente sanitario per la struttura. Un’emergenza che ha risvolti anche dal punto di vista gestionale, poiché in caso di sovraffollamento si renderebbe necessario ricorrere ad altri spazi, in convenzione, con conseguente aumento dei costi.



Spesso, come ricordato, sono i cani mordaci o più esuberanti a venir consegnati al canile, ma a causa dei rilevanti problemi comportamentali, questi quattro zampe sono difficilmente adottabili e, quindi, destinati a un lungo periodo di presenza in struttura. Una situazione che fa a pugni con il ridimensionamento degli spazi della struttura imposto dalle recenti disposizioni normative regionali. Un ridimensionamento che ovviamente interessa anche il numero massimo di ospiti da custodire.



Ecco perché il servizio veterinario ufficiale dell’AAS 3 insiste sulla necessità di non farsi trasportare dall'emotività e riflettere prima di adottare un animale. Che si tratti di acquisto o di adozione, di un cane adulto o di un cucciolo, è necessario guardare in faccia la realtà e considerare attentamente l'impegno cui si va incontro. A volte, alla luce del vissuto travagliato di molti cani, in particolare quelli adottati tramite staffetta o on line, servono tanta pazienza e determinazione. Il percorso graduale di conoscenza dell’animale e di educazione al rapporto con l’uomo, qual è quello messo a punto dal canile di Tolmezzo in questi due anni e mezzo grazie anche alla preziosa collaborazione dei volontari Enpa, ha consentito di portare a termine con successo tutti gli iter di adozione.



La conoscenza approfondita delle motivazioni alla base della scelta del futuro proprietario, l’individuazione dell’animale più adeguato per razza e temperamento, gli incontri al canile sotto l’occhio vigile di gestori e volontari, il periodo di affido temporaneo a casa, sono le tappe del cammino che può richiedere qualche giorno o periodi più lunghi.

Infine, per prevenire l’ingresso nel canile, i proprietari che si trovano in difficoltà possono richiedere l’aiuto di professionisti, educatori cinofili e volontari con i quali impostare percorsi domestici di rieducazione.