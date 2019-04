Cantiere 4.0, il Bim e gli appalti pubblici

Sold out il primo modulo del corso formativo dedicato a professionisti, imprese ed enti pubblici per agevolare l’accesso e l’introduzione della cultura digitale nell’intera filiera dell’edilizia. Sono oltre cento, infatti, gli iscritti al corso “Il Bim e gli appalti pubblici” in programma domani (dalle 9 alle 13) a Udine presso la sede di Confindustria, in via Largo Melzi, 2.

Il seminario fa parte del percorso organizzato da IP4FVG, il digital innovation hub per la digitalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del filone di attività Cantiere 4.0, ed è strutturato in tre moduli: il primo in programma domani Udine, il secondo a Pordenone il 14 maggio, il terzo e ultimo a Trieste il 6 giugno. Gli incontri sono gratuiti e saranno tenuti da esperti del settore provenienti da tutta Italia.

Tutti e tre moduli sono focalizzati sul BIM (Building Information Modeling), metodologia di approccio al progetto e alla realizzazione di un’opera che consente la piena integrazione tra la fase progettuale e quella esecutiva in un’ottica di ottimizzazione delle risorse (tempo e denaro). Grazie all’aggiornamento in tempo reale di tutte le tavole di progetto, si riducono errori e si evitano successive correzioni che potrebbero far lievitare i costi e dilatare i tempi di realizzazione dell’opera. All’incontro in programma a Udine parteciperanno anche l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, e il presidente di Anci Fvg, Mario Pezzetta.

Per info: www.ip4fvg.it