Cantiere 4.0, il Bim e la Pubblica amministrazione

Ottimizzazione dei processi, miglioramento delle performance e risparmio di tempo e, soprattutto, di risorse economiche. Sono questi i principali benefici che l’adozione delle tecnologie digitali nella filiera delle costruzioni potrebbe apportare al settore. Secondo dati Istat, infatti, l’utilizzo della digitalizzazione nelle fasi di progettazione e costruzione di un’opera potrebbe produrre un risparmio annuale di oltre 20 miliardi di euro. Ma l’introduzione della cultura digitale nella filiera delle costruzioni non è immediata né semplice.

Per agevolare tale processo Ip4Fvg, il digital innovation hub regionale, unico e integrato, per la trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia Giulia, ha avviato un nuovo filone di attività Cantiere 4.0. Nato da un’idea di Area Science Park, Ditedi, Ance e Anci Fvg, che hanno sottoscritto un protocollo di intesa, l’iniziativa è condivisa e promossa dai 23 partner di Ip4Fvg.

Cantiere 4.0 nasce con l’obiettivo di promuovere e coordinare momenti informativi e formativi per facilitare l’assorbimento della cultura digitale nel processo amministrativo, costruttivo e gestionale delle opere pubbliche e private. Il primo degli eventi in calendario, in programma a Trieste giovedì 21 marzo alle 9.30 nella Sala Predonzani della Regione (piazza dell’Unità d’Italia, 1), è dedicato al Bim, Building Information Modeling, una metodologia di approccio al progetto e alla realizzazione di un’opera, anche a basso importo economico.

Nel corso dell’evento del 21 marzo sarà presentato un percorso formativo dedicato ai professionisti del settore e alla PA che prevede tre tappe in regione: ad aprile a Udine, a maggio Pordenone e giungo a Trieste. Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti del settore.

Qui il programma della giornata