Carnia: scoperto un ghiacciaio nascosto

Eccezionale scoperta in Carnia, quella di un ghiacciaio nascosto in a quota 1800 metri. Un team di ricerca che vede coinvolti il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Università di Udine, Trieste e Insubria di Varese assieme alla Università britannica di Aberystwyth, nel Galles, ha scoperto il ghiacciaio nascosto al di sotto di detriti e sedimenti al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Non lontano da Sauris, nell’altopiano di Casera Razzo, quello che pareva essere un semplice accumulo detriti, testimone di epoche passate quando il clima della terra era mediamente più freddo di quello odierno e i grandi ghiacciai alpini si stavano ritirando a quote sempre più alte, si è in realtà rivelato essere un ghiacciaio roccioso con al suo interno ancora grandi quantità di ghiaccio.



È stato preservato per millenni proprio grazie alla copertura di detriti. Tecnicamente chiamato ROCK GLACIER (pron. glasiar), era da sempre stato ritenuto ormai un relitto, cioè senza alcun resto di ghiaccio al suo interno.



Il team di ricerca guidato da Renato R. Colucci del Cnr, è intervenuto insospettito da alcuni buchi che soffiano aria fredda alla base del deposito. Dopo alcuni anni di misure di temperatura del suolo e dell’aria che entrava e usciva da questi fori, con indagini geofisiche e geoelettriche di vario genere, e una meticolosa indagine geomorfologica, applicando vari algoritmi di ricostruzione 3D e GIS, il team di ricerca ha scoperto che a partire da una profondità di circa 8 m dalla superficie topografica c’è un corpo di ghiaccio misto a detriti che doveva avere un volume compreso tra 2.4 e 3.7 milioni di metri cubi, nella fase di massima attività, oggi ridotto a circa 1-1.5 milioni di metri cubi. Il lavoro scientifico è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Geomorphology.



La possibilità ancora oggi di arrivare a scoperte così importanti ed uniche anche così vicino a casa ed in zone ben conosciute e già studiate, dà la percezione di quanto si possa ancora studiare e scoprire per aumentare la conoscenza del nostro territorio e comprenderne le dinamiche più nascoste.



FOTO: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.02.002