Catine Show per aiutare il Melograno Onlus

Sarà la bellissima cornice del cortile della Casa di Lovaria di Pradamano dell'associazione Comunità del Melograno Onlus, in via della Libertà 8, ad ospitare lo spettacolo benefico "CatineSHOW" in programma il 26 giugno, alle ore 21.00, con ingresso a offerta libera a favore della Onlus.



Caterina Tomasulo, in arte Catine, la formidabile "Friulucana" come ama definirsi, è ormai un personaggio notissimo del nostro Friuli di cui sa interpretare in modo incredibile l'anima più profonda, capace di giocare con affetto ed ironia con le caratteristiche dei friulani , con i loro modi di fare e di dire, con la marilenghe.



Da qualche tempo Catine è una delle principali testimonial della Comunità del Melograno, l'associazione di famiglie di persone adulte con disabilità intellettiva che dal 1996 hanno intrapreso un impegnativo ed innovativo percorso verso il “Durante ed il Dopo di Noi”, ovvero quando il supporto dei congiunti inevitabilmente verrà meno.



La casa di Lovaria rappresenta il concreto punto di approdo dove, nel corso dell’anno, gli ospiti svolgono stimolanti attività occupazionali sotto la guida di operatori preparati, a cui si affianca un gruppo variegato di volontari, di studenti delle scuole – coinvolti anche nell’ambito di progetti Alternanza Scuola Lavoro – e di concittadini di Lovaria .

Una forte contaminazione con la Comunità del territorio, un reciproco adottarsi che si traduce in periodici momenti di incontro come la recente “Festa di Primavera” con circa 250 partecipanti, in un momento conviviale e di buona musica grazie alla locale Banda di Santa Cecilia e il al gruppo “Cleidi Souza&Ararà Acoustic Trio”.

Nell'occasione ospiti immancabili i testimonial della Comunità, con la stessa Catine, il noto rocker Beppe Lentini, l'artista Gianni Borta e il supporto organizzativo degli Amatori Calcio Lovaria.



Appuntamento dunque per il 26 giugno, alle ore 21,00 con ingresso ad offerta libera che sarà devoluta all'Associazione; in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà sotto il tendone allestito nel cortile della casa famiglia.