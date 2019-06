Cena in Bianco e Nero 2019 in via Poscolle

Appuntamento con la Cena in bianco e nero, a Udine, in via Poscolle, giovedì 20 giugno, evento inserito all’interno del programma legato ai Campionati Europei U21.

I partecipanti daranno vita a una cena sotto le stelle vestendo di bianco e nero, i colori della città di Udine, seduti a tavola insieme ad altre persone nel rispetto della condivisione e convivialità.



Per partecipare è necessario iscriversi sul portale eventbrite e presentare il biglietto stampato o elettronico la sera stessa della cena.

Per le signore dress code obbligatorio con abito corto o lungo a piacere, mentre per gli uomini sono richiesti camicia o polo e pantaloni rigorosamente lunghi.

Anche le tavole dovranno essere imbandite rispettando le direttive cromatica, quindi di nero e bianco.



Per la cena ognuno dei partecipanti dovrà portare con sé anche un tavolo, sedie possibilmente bianche o nere, tovaglia e tovaglioli in stoffa, piatti in ceramica e bicchieri in vetro (no plastica, lattine e carta), cesto da pic-nic con le pietanze scelte. E poi candele, centrotavola e quant’altro per abbellire la tavola, purché bianchi o neri. Infine, indispensabili, i sacchi per raccogliere i rifiuti a fine serata.



Dalle ore 15.00 alle 19.30 sarà consentito accedere per depositare i propri tavoli e sedie negli spazi indicati dal personale incaricato. La cena si protrarrà fino alle 23.30.

Qualsiasi mezzo di trasporto per l'allestimento e il rifornimento è consentito, dai carrelli e carrellini per la spesa, ai cestini e borse frigo.

Vietato, invece, portare scaldini, barbecue, griglie, scaldavivande, mangiadischi, altoparlanti, casse, radio, musica in genere, ma anche accendere lanterne cinesi e lanciarle in aria e allestimenti troppo ingombranti. Sono benvenuti sui tavoli gli allestimenti floreali e i centro tavola.



L’accesso alle vie sarà bloccato al traffico dalle 14:30, via Poscolle sarà chiusa dall’incrocio di via del Gelso fino all’incrocio di piazzale XXVI luglio; via Muratti sarà chiusa dall’incrocio con via Viola a l’incrocio con via Zanon, per scaricare e ricaricare le proprie cose si potrà usufruire del parcheggio Magrini, e si potrà parcheggiare provvisoriamente su via del Gelso e su via Viola.