Cerchi lavoro? Il 90% dei diplomati agli Its lo trova entro un anno

Il 90% dei giovani formati negli ultimi anni negli istituti tecnici superiori del Friuli Venezia Giulia ha trovato lavoro nei 12 mesi successivi al conseguimento del diploma. Il dato è emerso nel corso dell’evento annuale del Fondo sociale europeo dedicato ai giovani e al loro futuro, al terminal passeggeri di Trieste.



I giovani formati negli istituti tecnici superiori negli ultimi anni in Friuli Venezia Giulia sono oltre 1200. Gli istituti tecnici superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che rispondono alla domanda delle imprese di figure professionali con nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, necessarie per promuovere i processi di innovazione aziendale. In Friuli Venezia Giulia sono quattro e operano nei settori delle nuove tecnologie della vita, della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie per il made in Italy.



Al momento sono attivi 14 percorsi nell’istituto nautico di Trieste, al Malignani di Udine, alla Kennedy di Pordenone e al liceo artistico Sello di Udine oltre che allo Stringher, sempre di Udine. Tre nuovi percorsi saranno attivati per l’industria 4.0.