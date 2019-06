Certificazione per valutatori immobiliari

Un corso di quattro ore per prepararsi all’esame di valutatore immobiliare. Lo organizza la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, nella sede udinese di via Morpurgo 4, l’11 luglio dalle 14.30 alle 18.30. La lezione, tenuta dal geometra Enrico Boscaro, è rivolta a professionisti del settore tecnico quali ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, con esperienza pluriennale nel campo estimativo e che abbiano già frequentato un percorso formativo sull'applicazione delle best practice previste dagli Standard Internazionali e Nazionali Ivs/Evs/Cvi/Linee guida Abi.

I partecipanti saranno quindi formati per sostenere l'esame – che si terrà presso società terze - e ottenere così la certificazione sulle competenze professionali in qualità di Valutatore immobiliare di livello base.

Saranno approfondite le tematiche già affrontate durante i corsi di base secondo gli standard internazionali, ovvero: il valore di mercato e i valori diversi; principi base e postulati estimativi; analisi del mercato immobiliare con i principali parametri e le fasi cicliche; le misurazioni delle superfici degli immobili; procedure e metodologie di valutazione, il rapporto di valutazione immobiliare e il riesame della valutazione.

Sarà affrontato anche un caso di studio per la valutazione di un immobile con il metodo del Market Comparison Approach. Per informazioni, anche sui costi, e iscrizioni 0432.273245 e mauro.chiaruttini@pnud.camcom.it.