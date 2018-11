Cesvi cerca giovani volontari per 'Impacchettiamo un sogno'

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo presso diversi punti vendita in Italia. Durante il periodo natalizio, Cesvi ha bisogno di un aiuto per realizzare un’importante raccolta fondi a sostegno dei progetti di tutela dell’infanzia che, da oltre 30 anni, l’organizzazione porta avanti nelle aree più critiche del mondo, dove la salute, il benessere e la sicurezza dei bambini sono fortemente a rischio.

Un lavoro che si concretizza ogni giorno all’interno delle Case del Sorriso, le strutture create dall’organizzazione per fornire servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in strada o in stato di abbandono, e bambini vittime di sfruttamento e violenza anche in ambito familiare.



Le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, sono popolate da migliaia di bambini e ragazzi di strada. Ad Harare, nel 2004 Cesvi ha costruito una Casa del Sorriso dove bambini e ragazzi, spesso costretti a vivere in strada, possono essere accolti in un luogo sicuro che offre loro cibo, cure mediche, servizi igienici e la possibilità di frequentare corsi di formazione e laboratori artistici.



Il problema della condizione dei bambini riguarda sempre di più anche il nostro Paese: per questo, dal 2017, Cesvi ha deciso di intervenire anche in Italia con un programma per il contrasto ai fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti. Attraverso la rete “IoConto”, Cesvi interviene in quattro città (Bergamo, Napoli, Rieti e Bari), che ha l’obiettivo di facilitare la condivisione di idee e buone pratiche tra operatori di territori differenti per realizzare un programma d’impatto nazionale.



I fondi raccolti grazie alla preziosa opera dei volontari a Natale sono destinati alla Casa del Sorriso di Harare, e alla campagna #LiberiTutti, contro il maltrattamento infantile in Italia. Cesvi cerca volontari in diverse città italiane, tra cui Palmanova e Udine, che si occupino di confezionare pacchetti regalo presso i punti vendita:



Aiello del Friuli (UD) – CC Palmanova Outlet Village - 33041 Joannis, Aiello del Friuli, (UD);



Udine (UD) – Maisons du Monde - Terminal Nord Shopping Center Viale Tricesimo 155 – Udine (UD);



Udine (UD) – Mondadori Point - Via Savorgnana, 16/B, 33100 Udine (UD).



«Lo scorso anno ho deciso di aderire all’iniziativa - dice Elisa, volontaria Cesvi - è stato bello dedicare il mio tempo ad una causa importante e condividere con altre persone il desiderio di cercare nei piccoli gesti il vero valore della vita».



È possibile candidarsi per tutti i giorni del mese di dicembre. In particolare, abbiamo bisogno di volontari durante il fine settimana e i giorni immediatamente precedenti il Natale.

Per info e candidature chiamare 035/2058058 oppure inviare una mail all’indirizzo volontari@cesvi.org, indicando nome, cognome e numero di cellulare.