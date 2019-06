Chiesa udinese in festa per l’ordinazione di un nuovo diacono

Chiesa udinese in festa: domenica 30 giugno, alle 19, in Cattedrale a Udine, l’arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato presiederà, infatti, l’ordinazione di un nuovo diacono permanente. Si tratta di Domenico Chiapolino: udinese, 60 anni, ha maturato la sua fede prima nella parrocchia di San Quirino, con monsignor Luciano Nobile, ora in quella di San Marco, con don Carlo Gervasi. Infermiere da poco in pensione, Chiapolino è sposato, ha due figli, Chiara e Francesco, e una nipotina, Ludovica, di 5 anni.

Il diacono permanente nella Chiesa è 'per il servizio' e la sua figura è strettamente legata al vescovo: questi, infatti, impone le mani e trasmette il dono dello Spirito all’eletto durante la liturgia dell’ordinazione. A immagine di Cristo, 'servo' dell’umanità, il diacono è chiamato a esercitare in primo luogo il servizio della carità nelle infinite forme che la vita odierna domanda e suggerisce (nel mondo del lavoro, della scuola, negli ospedali, nelle carceri), ma anche il servizio della liturgia assistendo il Vescovo e i presbiteri durante le celebrazioni e quello dell’annuncio evangelico in tutte le sue modalità.

I diaconi permanenti, che non sono preti, non possono presiedere l’eucaristia, tuttavia possono amministrare il battesimo, distribuire la comunione, benedire il matrimonio cristiano, proclamare il Vangelo e predicare oltre che presiedere le esequie. Possono essere ordinati tra i battezzati celibi e anche tra coloro che sono sposati.