Ci vuole 'fisico' per fare lo scout

Fabrizio Coccetti, per sua indicazione, è innanzitutto un padre di famiglia, quindi un fisico ricercatore nel campo dei raggi cosmici, infine uno scout. E che esploratore.

Coccetti è il nuovo capo scout d’Italia dell’Agesci, associazione guide e scout cattolici italiani, che conta 185mila iscritti in Italia, di cui 5mila in Friuli Venezia Giulia.

“Sono diventato un lupetto a otto anni, a Spilimbergo. Ho fatto tutti i passi nel branco fino alla carica di capo volontario a 19 anni. Mi sono spostato per studio e lavoro anche all’estero, gli impegni sono diventati sempre più gravosi, ma ho fatto una scelta di vita: mettermi al servizio degli altri”.





Fare lo scout è gioco, divertimento ed esplorazione, finché si è ragazzi “poi - spiega Coccetti- cresce la volontà di impegnarsi per il quartiere o il territorio in cui si vive”.

Fondamentale nello scoutismo è la parità tra uomo e donna. “A tutti i livelli maschi e femmine decidono insieme e i capi sono sempre un maschio e una femmina. Anch’io divido il compito di capo, a livello nazionale, con Donatella Mela”.

Nel momento in cui nel mondo assistiamo a continui esempi di violenza contro le donne, o di disparità di genere in tutti i settori, l’insegnamento dello scoutismo è fondamentale.

“Quando si chiede a un giovane – spiega il fisico - cosa ha imparato dallo scoutismo, lui risponde sempre la capacità di relazionarsi con gli altri, senza distinzione. Da un’indagine fatta all’interno dell’Agesci è proprio emerso che sono più importanti le competenze relazionali di quelle tecniche”.





Una lezione che serve nella vita privata, come nel lavoro.

Nelle scuole si vieta l’uso dei cellulari in classe ai ragazzi schiavi dello smartphone, sorprende la risposta di Coccetti.

“Durante le nostre attività – spiega il capo scout d’Italia – non abbiamo mai avuto bisogno di vietare l’uso dei cellulari. I ragazzi sono talmente presi dalle esperienze che fanno, che tutto diventa preferibile all’uso di un telefonino. Il cui utilizzo non è di per sé negativo, ma va guidato”.





Tre figli - 11, 7 e 5 anni -, un lavoro importante che lo porta in giro per il mondo, una scelta sempre più impegnativa nello scoutismo, Coccetti riesce ad affrontare tutto grazie a sua moglie.

E anche questa risposta viene dall’insegnamento di Baden Powell.

“Senza l’appoggio di mia moglie, la condivisione di una scelta di vita – conclude Coccetti - non avrei potuto accettare il nuovo incarico. Per riuscirci, abbiamo deciso di dedicarci e di dedicare ai nostri figli più tempo di qualità”.