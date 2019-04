Cibo, corpo ed emozioni, per imparare a essere felice

“Cibo, corpo, emozioni” è il titolo dell’incontro con lo psicologo e psicoterapeuta Emanuel Mian organizzato dal Lions Club di Tolmezzo venerdì 12 aprile alle ore 19 presso il Centro Servizi Museali del Museo Carnico di Tolmezzo.



“Allenati ad essere felice! Perché il peso che dobbiamo perdere è, prima di tutto, quello dei nostri pensieri”. Con questo sano principio, l’appuntamento tolmezzino aperto a tutti, vuole essere un momento di condivisione, scambio di esperienze, consigli e soluzioni, nella realizzazione del fatto che la felicità non è un sogno, ma qualcosa di raggiunto e di raggiungibile, da tutti. “Comincia a dormire almeno otto ore a notte, non saltare la colazione, non raccontarti balle quando inizi la dieta e, soprattutto, allenati ad abbandonare le zavorre mentali”.



A insegnare a farlo è Emanuel Mian, dottore di ricerca in neuroscienze e scienze cognitive, responsabile e coordinatore di diverse unità per i disturbi alimentari in Friuli Venezia Giulia e Lombardia, coordinatore del gruppo di ricerca “Body Imagetra” e tra i vari incarichi responsabile scientifico di “Emotifood”, un centro di ricerca e divulgazione di riferimento per quanto riguarda la psico-nutrizione mediante le nuove tecnologie. Cibo, immagine corporea e peso delle emozioni, argomentati tra l’altro nel suo recente libro “MindFoodNess”, saranno i tre fattori attorno ai quali si concentrerà l’incontro, per approfondire la percezione dell’immagine del proprio corpo nelle relazioni con l’alimentazione e le emozioni.