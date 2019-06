Ciclabili e ciclabilità per narrare il territorio

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il convegno del FAI Pordenone dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione territoriale: Ciclabili e ciclabilità per narrare i territori è il focus dell’incontro - organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Pordenone - in programma mercoledì 12 giugno alla Bastia del Castello di Torre. Il convegno è organizzato in due momenti: alle 16 session dedicata agli esperti del settore mobilità, progettisti, tecnici, imprese, enti pubblici, associazioni, operatori turistici, docenti. I relatori Ing. Sergio Deromedis e Ing. Paolo Pileri - tra i massimi esperti sul tema ciclabilità in Italia - parleranno di pianificazione, progettazione e promozione di infrastrutture ciclabili urbane e cicloturistiche: perché costruire le piste ciclabili? Quanto costano? Come si progetta una pista ciclabile? Come si promuove? Come fare la manutenzione e assicurarne la gestione?



L'incontro prende in esame gli aspetti tecnici dell’intera filiera della ciclabilità: motivazioni dell'investimento, analisi normativa e costi/benefici, progettazione infrastrutturale, scelta dei materiali e delle infrastrutture, segnaletica, promozione. Viene inoltre approfondito l'elemento narrativo e rigenerativo della pista ciclabile: attraverso nuovi linguaggi, il territorio (ri)trova identità grazie a recuperi, occupazione, dignità, socialità e urbanità. Interverrà anche l'assessore alla mobilità, all’urbanistica e pianificazione del territorio del Comune di Pordenone, Ing. Cristina Amirante, che presenterà la nuova pista ciclabile dei parchi e parlerà del piano di mobilità sostenibile e attiva predisposto dall’amministrazione comunale di Pordenone; modererà l’incontro l’Ing. Germana Bodi, specializzata in studio e progettazione ambiente e territorio, Delegata Ambiente FAI Friuli Venezia Giulia. Alle 18:30 il convegno si apre alla cittadinanza: con un taglio più divulgativo e accessibile, gli stessi temi verranno presentati al pubblico di appassionati della bicicletta e a tutti coloro che, per lavoro o per impegno civico, hanno a cuore il futuro della mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Il convegno, patrocinato dal Comune di Pordenone e a ingresso gratuito, è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone e dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone (per le iscrizioni rivolgersi al proprio ordine di riferimento).



I RELATORI - Sergio Deromedis è ingegnere e dal 1998 si occupa di ciclabilità come tecnico. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Sostituto dell’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento. Ha progettato e diretto i cantieri di oltre 50 infrastrutture ciclabili, 200 km di piste ciclopedonali, 3 Bicigrill, 16 ponti e opere varie. Ha collaborato anche alla pianificazione, gestione e promozione della rete ciclopedonale trentina lunga oltre 400 km e che conta più di 2.000.000 di passaggi annuali. Ha partecipato a numerosi eventi pubblici (conferenze, corsi e serate) in tutta Italia in qualità di esperto sulla ciclabilità e sul cicloturismo. È autore di Il manuale delle piste ciclabili e della ciclabilità (Ediciclo, 2019). Paolo Pileri è ingegnere e professore ordinario di progettazione e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano. Si occupa da sempre di temi ambientali. In particolare di uso e consumo di suolo e relativi effetti ambientali e di ideazione e pianificazione di infrastrutture leggere per la mobilità lenta, a piedi e in bicicletta. Ideatore del progetto VENTO, ne è il responsabile scientifico. Autore di oltre 250 pubblicazioni, tiene la rubrica “Piano Terra” sulla rivista Altreconomia. È co-autore di Ciclabili e cammini per narrare i territori (Ediciclo, 2018).



CICLOPASSEGGIATA CON FIAB - Sabato 15 giugno, in occasione della Festa sul Nonsel, FIAB Aruotalibera - in collaborazione con il FAI Giovani Pordenone - organizza una ciclopasseggiata lungo la nuova ciclabile dei parchi: a piedi o in bicicletta sarà possibile percorrere un itinerario di circa una quindicina di chilometri e fare delle brevi soste con visita guidata sui luoghi più significativi del tragitto, curate dai volontari FAI. Partenza alle 16:00 allo stand di FIAB Aruotalibera (ponte di Adamo ed Eva). Evento a contributo libero a favore del FAI e di FIAB. L’appuntamento con il convegno Ciclabili e ciclabilità per narrare i territori è dunque mercoledì 12 giugno al Castello di Torre (Bastia): alle 16 session dedicata agli addetti ai lavori e alle 18.30 incontro pubblico aperto ai cittadini.