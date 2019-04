Civigattocane Day in anteprima a Città Fiera

Giovedì 25 aprile gli amici a quattro zampe saranno protagonisti a Città Fiera per l’anteprima dell’evento Civigattocane Day che si svolgerà a Cividale del Friuli il prossimo 5 maggio. L’evento è organizzato dal Comune di Cividale del Friuli in collaborazione con l’Associazione Arte, Cuore e Passione, l’Associazione Nazionale Natura Animali ONLUS, GattolandiaCividale, MIsu acsd e Cta Natisone.



Ricca l’anteprima in agenda a Città Fiera giovedì 25: l’ambulanza veterinaria dell’Associzione “Mi Fido di Te” di Pordenone sarà presente con attività dimostrative e di sensibilizzazione, in Piazza Show Rondò il mercatino di hobbisti, inoltre ci sarà l’attività di Cat Nails. Non mancheranno laboratori e trucca bimbi per i più piccoli.



Dalle ore 11 e dalle ore 15 la piazza ospiterà le esibizioni di agility dog con i migliori cani del campionato triveneto, l’esibizione di rally obedience, di dog balance e una dimostrazione a terra dei cani di salvamento in acqua della Federazione Italiana Nuoto. Sarà inoltre possibile scattarsi un selfie con le mascotte Silvestrone e Poldo. Tutti i visitatori potranno essere coinvolti in prima persona nelle attività con il proprio amico a 4 zampe.



Durante tutta la giornata i volontari dell’Associazione Nazionale Natura Animali ONLUS, raccoglieranno alimenti per gli amici a quattro zampe in difficoltà.