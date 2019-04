Cler Bosco è Miss Tavagnacco

Cler Bosco, 21 anni, di Trieste si è aggiudicata il titolo di Miss Tavagnacco, valido per Miss Italia 2019. Per Cler, ballerina professionista che spesso lavora in produzioni del Teatro Verdi di Trieste, si tratta di un ritorno in quanto partecipò nel 2017 arrivando fino alle prefinali nazionali; ha dichiarato di aver deciso di ripartecipare in quanto ritiene questo concorso, la più grande e prestigiosa vetrina per una ragazza che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo; il suo sogno, sarebbe infatti quello di poter far parte di un corpo di ballo in maniera permanente.

Numeroso il pubblico che ha assistito alla sfilata delle diciotto concorrenti che si sono presentate a questa selezione organizzata dalla “Pro Loco di Tavagnacco” in occasione della serata inaugurale della ottantatreesima edizione della “Festa degli Asparagi”.

Con Cler, sono state anche premiate: Rossana Grementieri, 22 anni di Cavallino-Treporti (Ve), studentessa di giurisprudenza seconda classificata; terza classificata Maria Tereza Gonzalez, 22 anni, cameriera di Manzano; al quarto posto, Giulia D’Orlando, 21enne di Tolmezzo, studentessa; quinta classificata, Sara Bergna, 21 anni di Romans d’Isonzo, estetista e mamma di un bambino; al sesto posto, Manuela Pischiutta, 22 anni, geometra di San Daniele del Friuli.

La selezione a Tavagnacco, coordinata dallo staff dell’agenzia “modashow.it” è stata presentata da Michele Cupitò e ha visto l’esibizione della cantante Sara Ciutto che ha presentato quattro brani tratti dal suo repertorio.

Cler, Rossana e Maria Teresa sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione e alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma nel mese di agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.