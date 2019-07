Coltello in festa a Maniago

A Maniago è ormai tutto pronto per l’edizione 2019 di Coltello in Festa, la rassegna che celebra la secolare tradizione della capitale italiana delle coltellerie, assieme alla storica Fiera di San Giacomo curata da Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia (delegazione di Maniago).



Anche quest’anno si attendono migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero che potranno visitare la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi che si snoda lungo le vie del centro storico, ma anche visitare molte aziende. Dal Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie partono bus navetta gratuiti che accompagnano il pubblico alla scoperta delle imprese attive e delle officine storiche.

All'interno della mostra mercato non mancheranno poi le dimostrazioni delle principali lavorazioni connesse alle produzioni fabbrili, con cui si cimenteranno artigiani locali e esperti fabbri provenienti da tutta Italia, che trasformeranno gli angoli della grande Piazza di Maniago in officine a cielo aperto. Novità di quest’anno per tutto il fine settimana dimostrazioni di scherma storica e combattimento con armi antiche.



La presenza dell’attore friulano Claudio Moretti accompagnerà i due momenti dedicati al progetto Lamemoria: venerdì 19 luglio alle 18.30 presso il Cinema Manzoni ci sarà la rappresentazione RACCONTIAMOCI: STORIE MANIAGHESI DI BATTIFERRI, OFFICINE, FABBRI E LAME, che vedrà protagonisti assieme al noto attore gli artigiani e portatori di memorie locali.

Sabato alle 16.30 Moretti accompagnerà i visitatori in una passeggiata racconto tra gli stand della mostra mercato con storie, curiosità e aneddoti degli artigiani maniaghesi.

Il progetto vede il sostegno di 5 aziende che celebrano dei compleanni importanti: cento anni per Ausonia, novant’anni per FAMA F.lli Antonini, cinquanta per Lionsteel, trenta sia per Dentag che per Wictor.



Importanti novità anche per la mostra dei coltelli artigianali custom, che rientrerà al centro della Festa nei prestigiosi spazi dei saloni di rappresentanza di Palazzo D’Attimis Maniago: l’esposizione per questa edizione sarà supportata dalla CIC - Corporazione Italiana Coltellinai e sarà arricchita da dimostrazioni di lavorazioni artigianali. Circa 30 i custom iscritti quest’anno, un vero record, stessi numeri per le aziende che saranno presenti in piazza.



Il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie sarà aperto con orario continuato fino a sera con tante attività: tra le più prestigiose segnaliamo il workshop di LUCAS BURNEY, designer e produttore di coltelli americano, che incontrerà il pubblico sabato alle ore 15. Si tratta di un esperto tra i più quotati al mondo nel campo del coltello sportivo. Collabora con alcune aziende più importanti del settore quali CRKT, Boker e per il manighese Mikita – MKM. La sua attività nasce nel 2003 a Orleans - Massachusetts ma la sua passione nasce molto prima quando da ragazzino con suo padre realizzava i suoi coltellini per le escursioni. Un incontro con un giovane entusiasta e già esperto che saprà contaminare gli appassionati.



La musica non mancherà per tutto il fine settimana, nei vari luoghi tipici della città: dal centro al Borgo Coricama dove si svolgerà il concerto del Corpo Bandistico di Riva del Garda, a cura della Filarmonica Maniago. Gli ospiti musicisti la domenica mattina suoneranno anche per le vie del centro. Saranno presenti nel fine settimana anche i Bandomat, i Funktastici, la Banda Berimbau e la Maxmaber Orkestar.



Tantissime le attività per bambini e famiglie: tra tutte il laboratorio di montaggio di un coltellino in tutta sicurezza e assistiti dai volontari del Consorzio Coltellinai, che organizzeranno anche la gara di pelapatate e il consueto torneo di cavatappi.

Tappa d’obbligo alle officine e alle esposizioni di Maniagolibero, anche qui grazie ai volontari che allestiscono gli spazi e seguono i visitatori.



Grande sostegno alle attività quest’anno proviene dalla neo-costituita Associazione Amici del Museo che vede la mobilitazione di tante persone appassionate e sensibili riguardo il tema della valorizzazione della cultura locale legata al mondo delle lame. Saranno loro ad accompagnare i turisti e ad accogliere i viaggiatori in treno. Il 21 Maniago sarà raggiungibile da Treviso anche con treno storico, che percorrerà la linea pedemontana attraversando il suggestivo paesaggio che la circonda.



Prima puntata dell’edizione 2019 è la Cena in Bianco organizzata da Ascom-Confcommercio e ProManiago con la finalità di raccogliere fondi per la Cooperativa Sociale San Mauro: si attendono centinaia di persone vestite di bianco la serata di giovedì 18 luglio in piazza Italia. Per il presidente dell’Ascom mandamentale, Flavio Rosolen, questa iniziativa si lega al territorio ma, soprattutto, è vicina ai giovani in difficoltà. «Ecco perché i commercianti hanno dimostrato, in questi anni, la loro sensibilità verso il prossimo, riconoscendo nella cooperativa San Mauro la vera beneficiaria del progetto Maniago in Bianco».

Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook Coltello in festa che sarà continuamente aggiornata con il programma dell’evento.