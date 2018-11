La terra trema di continuo in un territorio fragile come quello del nostro Paese. Perché? E come ci si difende dai terremoti? Lo spiegherà la sismologa dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale, Angela Saraò, al Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” di Pordenone, nell’incontro “Come difendersi dai terremoti”.



L’appuntamento fa parte del ciclo “La Scienza a scuola”, realizzato da Zanichelli. Un tour didattico, in cui personalità del mondo scientifico, scrittori e divulgatori andranno negli istituti superiori a spiegare ai ragazzi le ultimissime novità della scienza.



Cos’è un terremoto? E’ uno degli effetti della liberazione di energia che si ha quando le rocce, dopo essere state deformate per tempi lunghissimi (anche milioni di anni), si spezzano creando una faglia. L’Appennino, che attraversa l’Italia, continua a evolversi per effetto della spinta delle masse continentali a causa dell’energia interna del pianeta, e questa evoluzione è accompagnata dai terremoti. Conoscere questi eventi è importante per capire e dunque difendersi. Di qui l’importanza di fare educazione già a scuola.



Da più di 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice, con questa iniziativa, ha voluto dare un importante stimolo agli studenti: l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità, direttamente dagli “addetti ai lavori”.



20 NOVEMBRE

ANGELA SARAÒ

Sismologa, Istituto Nazionale di Oceanografia

e Geofisica sperimentale

Come difendersi dai terremoti

• Liceo G. Leopardi – E. Majorana

Piazza Maestri del Lavoro 2, Pordenone