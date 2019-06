Come distinguersi dalla concorrenza

In un mondo economico iper-competitivo e in continua evoluzione, ogni azienda che intenda continuare a fare business deve necessariamente avvalersi di una serie di strumenti e metodologie di analisi strategica per migliorare continuamente l’efficienza operativa e innovare i prodotti/servizi e i processi gestionali, avendo sempre ben chiare le idee sul come muoversi al meglio sul mercato e sul come fare per differenziarsi dalla concorrenza.

Per approfondire questi temi l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza domani, 18 giugno, alle 9, nella sua sede, in viale Ungheria 28 a Udine, una giornata di formazione con la Business Coach esperta di strategia gestionale e organizzativa Eleonora Buffon.