Confcommercio, sportello informativo a San Daniele

Nuovo servizio del mandamento Friuli Occidentale di Confcommercio Udine. In viale del Colle 10 a San Daniele, al piano terra dell’immobile posto a fianco del municipio, sotto lo Sportello unico per le attività produttive, è aperto ogni martedì dalle 9 alle 12 uno sportello informativo e di consulenza sui settori del commercio e dei pubblici esercizi.

"Un’opportunità in più per gli operatori economici alle prese quotidianamente con norme, burocrazia e pressione fiscale", osserva il presidente mandamentale Carlo Dall’Ava. "D’intesa con il Comune, che ha collaborato con Confcommercio fin dall’inizio in questa e altre iniziative, nella consapevolezza dell’urgenza di dare risposte coordinate a favore dello sviluppo del territorio, siamo pronti a fornire un servizio aggiuntivo a commercianti ed esercenti in modo da agevolarli nelle loro attività. Stiamo anche mettendo in cantiere altri simili sportelli negli altri comuni del mandamento".