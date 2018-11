Confcommercio in pista per Telethon

Onlus sempre protagoniste nella casetta della solidarietà di Confcommercio Udine in piazzetta del Lionello. Dopo la raccolta fondi per gli alluvionati e la presenza delle volontarie di Zero Tolerance, sabato 1 e domenica 2 dicembre spazio per il gruppo Telethon Confcommercio in collaborazione con l’associazione Buttrio 100 Attività per Te, che nel fine settimana parteciperanno alla corsa per la raccolta fondi per la ricerca con una squadra di dipendenti e simpatizzanti.

A sostenere l’iniziativa “Il Natale luminoso e solidale di Confcommercio” sono gli sponsor istituzionali Camera di Commercio, Confidi Friuli e Fimaa Udine, cui si aggiungono DomusGaia, Corpo Vigili Notturni, Euro&Promos e gruppo Illiria.