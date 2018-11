Confcommercio lancia il primo Black Friday a Udine

Un’occasione per prolungare la festa in una città illuminata per il Natale. Confcommercio Udine, in collaborazione con Villaggio dei Pecile, Amici di via Mercatovecchio, UdineIdea, Comitato dei Sarpi, Associazione via Vittorio Veneto, Borghi Poscolle e Pracchiuso, promuove il primo Black Friday, venerdì 23 novembre, nella giornata in cui Comune e Camera di Commercio “accenderanno” le vie del centro storico.



Il Black Friday è una tradizione americana, ma che ormai ha trovato riscontro anche in Italia. Si tratta di una giornata in cui i negozi praticano promozioni fuori dal periodo ufficiale dei saldi. Ventiquattro ore per acquistare l’oggetto del proprio desiderio senza aspettare gennaio: dall’abbigliamento alle calzature, dai viaggi all’estetica e benessere, con ristoranti, pub e locali pronti a servire cena e dopo cena ai consumatori che affolleranno la città.



«L’invito agli operatori economici è a fare di questa serata un’opportunità di lavoro – dichiara il presidente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan –, rendendo più belle le vetrine, in un appuntamento speciale come quello dell’accensione delle luci di Natale. Speriamo dunque ci sia un’ampia adesione alla nostra sollecitazione a prolungare l’orario di apertura di negozi e pubblici esercizi».



Confcommercio ricorda agli associati che, in occasione di ogni vendita scontata, la merce sulla quale viene praticato il ribasso va distinta rispetto a quella venduta a prezzo pieno e i cartellini devono indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Non è invece più necessario effettuare comunicazioni al Comune che va invece interpellato sulle tariffe da applicare per eventuali messaggi pubblicitari.