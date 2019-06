Confcooperative Pordenone nel Sanvitese

Prosegue l'attenzione al territorio di Confcooperative Pordenone: dopo le riunioni del consiglio itineranti in varie località del Friuli occidentale, è partita una nuova serie di incontri che puntano al dialogo diretto con le amministrazioni comunali. Per questo i consiglieri di Confcooperative Pordenone espressione di cooperative del mandamento del Sanvitese, si son riuniti nei giorni scorsi in Comune a San Vito al Tagliamento per fare il punto sulle attività dei vari settori, in primis l'agricolo e il sociale e per pianificare nuove risposte alle esigenze del territorio attraverso il modello cooperativo.

Il sindaco di San Vito Antonio Di Bisceglie ha portato il suo saluto ringraziando i cooperatori per quanto fanno per il territorio e auspicando di continuare la felice collaborazione anche su progettazioni future. Il Sanvitese - ha detto - è terra di cooperazione e tutti dobbiamo impegnarci a non disperdere un patrimonio così importante per l'economia e il bene comune.

Il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli ha evidenziato l'estrema positività di due esperienze di intersettorialità, con collaborazione di cooperative operanti in settori diversi, che hanno visto come protagoniste la Cantina di Ramuscello e San Vito con la cooperativa sociale Futura e i Viticoltori La Delizia con la cooperativa sociale Il Piccolo Principe.

“Continua così – ha concluso Piccoli - dopo l'incontro con i consiglieri del territorio del Sangiorgino svolto in precedenza, l'impegno di Confcooperative Pordenone per una presenza ancora più capillare ed efficace nei territori. Si è parlato di strategie condivise, di cooperazione di comunità, di come coinvolgere i giovani, della collaborazione con Comuni, Parrocchie, Pro Loco e altri organismi, tutte “sfide” che porteremo avanti anche in altre zone del Friuli occidentale”.