Sabato 8 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, nelle vie vicino alla Parrocchia Sacro Cuore si svolgerà “Conosciamoci in via Colvera”, festa organizzata e promossa dagli studenti del Liceo Leopardi-Majorana.

I professori Furlanetto e Nuvoli hanno coordinato la realizzazione di quest’occasione di incontro, inclusione, intergenerazionale e interculturale, aperta a tutti coloro che, vecchi e nuovi vicini, desiderano valorizzare ciò che nella differenza arricchisce e unisce. Guidati dai docenti, gli studenti hanno indagato e conosciuto, con gli strumenti della ricerca sociale, i bisogni di chi risiede in via Colvera, un luogo in cui le occasioni di incontro si sono rarefatte, conseguenza di una vita frenetica e frammentata, come quella, del resto, degli studenti nella scuola. Un lavoro che nel corso degli anni ha raccolto le testimonianze di italiani nati in ogni angolo del mondo, con il desiderio di regalarci preziosi frammenti delle loro culture di provenienza, come ad esempio la cultura tuareg.

L’ultimo giorno di scuola, tutti scenderanno in piazza e si conosceranno, facendo insieme attività comunitarie come danzare su melodie di altri paesi, ascoltare canti del nostro passato e del mondo (coro Alpini e Coro sconfinato), giocare in piazza giochi antichi e di remote regioni del mondo. I progetti e le attività sono state pensate e realizzate dagli stessi studenti utilizzando la didattica attiva per azioni di rigenerazione comunitaria.

L’iniziativa promossa dal Liceo Leopardi Maiorana ha visto la collaborazione della Parrocchia Sacro Cuore, dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, oltre che delle Associazioni del territorio e dei soggetti del terzo settore che attivamente lavorano sul territorio e con la scuola. Un ruolo importante e consolidato, in questa zona di Pordenone, ha Casa Colvera, una residenza per anziani – gestita dalla cooperativa FAI – da sempre all’avanguardia nella accoglienza degli ospiti e nella relazione di benessere con il tessuto comunitario del quartiere.

La valorizzazione della vita comunitaria che il Comune promuove grazie anche all’impegno diretto del Servizi Sociali del Comune e dell’Assessore Eligio Grizzo, è un cardine delle politiche educative e di comunità che da anni il Comune di Pordenone avvia nei quartieri e insieme al Terzo settore e al volontariato.

Prima della festa, dalle 8 alle 9, moltissimi ragazzi del Leomajor si dedicheranno alla pulizia del quartiere, con la collaborazione, anche qui, del Comune (Tutela ambientale) e della Gea (Gestioni ecologiche e ambientali), passando dalle parole ai fatti e sensibilizzando nel corso dell'evento gli ospiti che verranno con giochi e laboratori dedicati al tema ambientale.