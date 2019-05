Consegna dei diplomi per la Palestra della memoria

L’adesione al progetto “Attivi nella nostra comunità” finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha permesso di realizzare anche a Lignano Sabbiadoro il corso “La Palestra della Memoria” che ha visto il coinvolgimento e la proficua collaborazione di numerosi soggetti quali la Consulta della Terza Età di Lignano, l'Associazione Anteas di Carlino e l'ALAP che, oltre a mettere a disposizione la propria sede per ospitare i due numerosi gruppi (40 le adesioni totali), ha di fatto curato tutta l’organizzazione del corso.



Guidati dalla dott.ssa Antonella Brugnetta, psicologa e psicoterapeuta, i partecipanti hanno ricevuto importanti informazioni sul funzionamento della memoria, ed hanno anche affrontato molti esercizi per migliorarne e potenziarne le funzioni.



“L’evento della consegna dei diplomi si è svolto in un clima di grande entusiasmo. Soddisfazione per la qualità del corso sono state espresse da tutti i partecipanti e grande stima hanno manifestato alla dott.ssa Antonella Brugnetta” ha commentato l’Assessore alla Politiche Sociali Paolo Ciubej “Un’iniziativa questa che permette un invecchiamento più attivo e sereno della nostra popolazione, come gruppi di lettura e di cammino che a breve verranno organizzati dall’ALAP.”



I volontari del progetto “NOI CON VOI”, nel frattempo, stanno pianificando i progetti, che partiranno il prossimo autunno e che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mobilità ed aiutare a combattere la solitudine negli anziani.