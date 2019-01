Consegnata borsa di studio triennale Evergreen Life Foundation

Al’ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli si è tenuta la consegna della V borsa di studio promossa dalla Evergreen Life Foundation Onlus, la fondazione attraverso la quale l’omonima azienda di San Giovanni al Natisone, nota per il suo brevetto legato all’Infuso di Foglie d’Olivo, premia giovani studenti meritevoli in tutta la Regione.

Un appuntamento ormai consolidato ed estremamente apprezzato dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto che quest’anno ha visto la studentessa Tatiana Piron aggiudicarsi il premio, un assegno pari a 4.500 euro suddiviso in tre tranche annuali da 1.500 euro. Tatiana, che ha da poco iniziato la sua carriera universitaria presso l’Ateneo di Udine frequentando il corso in “Scienze e Tecniche del Turismo Culturale”, potrà così contare su un supporto economico per tutto il percorso triennale di studi che un domani le permetterà di essere una professionista nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e turistico.

A conesgnare la borsa di studio la Presidente della Fondazione Alessandra Pesle, che ha dichiarato: “Il diritto allo studio è costituzionalmente riconosciuto e siamo convinti che i giovani che si trovano in situazioni economiche svantaggiate debbano sempre poter contare su un aiuto che li supporti nella realizzazione scolastica e quindi professionale. Con questo spirito ogni anno ci impegnamo per offrire il nostro contributo affinchè il sogno di un neodiplomato possa realizzarsi.”



La scelta ha tenuto conto dei meriti scolastici, del reddito familiare ed è strettamente vincolata all’iscrizione universitaria.

Durante la giornata è stata consegnata anche la seconda tranche della borsa di studio alla premiata del 2017 Raluca Fogoros, 1.500€ che le permetteranno di proseguire i suoi studi universitari.



Hanno partecipato alla premiazione Mara Gubiani, Assessore alle Attività Produttive e Sport del Comune di Gemona del Friuli, il Presidente del Consiglio di Istituto Bruno Andreussi e, in rappresentanza dell’azienda Evergreen Life, Silvia Pesle, Giovanna Pesle e Chiara Gregoris, incaricata di vendita per l’azienda che con il suo intervento dal titolo “Il mondo sta cambiando” ha catturato l’attenzione di tutti gli studenti presenti.