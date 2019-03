Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana organizza il Workshop Pac 2014/2020 “Consorzi di bonifica: prospettive ed opportunità nelle azioni di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e alla gestione dell'acqua”, organizzato dall’Anbi nazionale e da Anbi Fvg con la partecipazione di Anbi Trentino Alto Adige. Il convegno è in programma martedì 12 marzo dalle ore 10 a Palmanova, nel Salone d’onore del Municipio in Piazza Grande.



IL PROGRAMMA

Dopo i saluti del sindaco di Palmanova, Francesco Martines, e la proiezione del video “Le cattedrali dell’acqua”; seguiranno gli interventi del presidente Anbi Fvg, Rosanna Clocchiatti, del presidente Anbi Trentino Alto Adige, Luigi Stefani, e del presidente nazionale Anbi, Francesco Vincenzi. Prevista la presenza di autorità e istituzioni, che interverranno con una breve relazione, tra cui Alberto Budai, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura, Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, Aurelia Bubisutti, deputato componente XIII Commissione (Agricoltura), Mario Pezzetta, presidente Anci Fvg, oltre a diverse organizzazioni sindacali agricole del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. In chiusura l’intervento del direttore nazionale Anbi, Massimo Gargano, e le conclusioni di Rosanna Clocchiatti. Modera il convegno Armando Di Nardo, segretario Anbi Fvg.



Con questo incontro l’Anbi nazionale, in collaborazione con l’Anbi Fvg, intende approfondire le prospettive nel settore della bonifica relativamente alla difesa idraulica del territorio, dell’irrigazione e dell’approvvigionamento della risorsa idrica, con l’obiettivo di elaborare un programma di attività che sarà poi illustrato alle istituzioni nazionali in occasione della Settimana della Bonifica a maggio. Il convegno a Palmanova, oltre a rafforzare la già positiva collaborazione tra amministrazioni, autorità politiche, sindacati e consorzi, rappresenta una preziosa occasione di dialogo e di condivisione di programmi e progettualità sulla sicurezza idraulica del territorio e delle comunità che vi risiedono e operano.