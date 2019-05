Conto alla rovescia per il North East Bike Festival

Valorizzare la città grazie l’organizzazione di eventi di qualità. Questa la strategia del Comune di Monfalcone, sottolineata dal Sindaco Anna Maria Cisint durante la conferenza stampa indetta per presentare il programma definitivo della prima edizione del North East Bike Festival, una manifestazione dedicata agli amanti della bicicletta di tutto il Nordest e dell’area-compasso confinante della Slovenia, Croazia e Austria.

“Questo fine settimana", ha detto il Sindaco Cisint, presenti anche l’Assessore alla cultura Luca Fasan, l’ideatore e organizzatore del Festival, il Bike Racer Lorenzo Orlando e gli atleti olimpionici e nazionali fratelli Luca e Daniele Braidot, “proponiamo un evento che possa in futuro diventare la Barcolana delle biciclette, grazie all’importante lavoro portato avanti dall’organizzatore in collaborazione con l’ufficio marketing territoriale e sviluppo turistico del Comune e con i privati. La nostra città – ha concluso Anna Maria Cisint confermando fin d’ora che, per la seconda edizione, si inseriranno nel programma anche delle gare agonistiche come suggerito dagli olimpionici presenti – può diventare un punto di riferimento regionale per il bike, a livello turistico, imprenditoriale e sportivo, promotrice anche di progetti transfrontalieri come quello del ‘Bici Bus ‘, che sarà illustrato nello stand del Comune di Monfalcone”.

Il North East Bike Festival si terrà dal 10 al 12 maggio, nel cuore di Monfalcone in piazza della Repubblica, nella quale espositori e visitatori saranno protagonisti di un evento perfettamente integrato nel territorio che lo ospita. L’inaugurazione ufficiale del Villaggio avrà luogo sabato 11 maggio, sebbene alcune attività avranno inizio già dal mattino di venerdì 10: alle ore 8.30, da piazza della Repubblica prenderà il via uno dei trail più belli e impegnativi d’Italia, la terza edizione del “Carso Trail”, con 300 biker provenienti da tutta Europa per percorre, in totale autonomia 325 chilometri con 7250 metri di dislivello, tra foreste e panorami mozzafiato del Carso italiano e sloveno.

Nel Villaggio, (dalle 9.30 alle 12.30) la Polizia Comunale di Monfalcone sarà a disposizione delle scuole per un’attività formativa e divulgativa, mentre nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) sulla "Pump Track", pista di 60 metri con gobbe e curve paraboliche verranno organizzati corsi di biciclette per bambini e ragazzi.

Dopo l’inaugurazione di sabato (alle ore 10) del Villaggio e l’apertura della Mostra di bici storiche nel Palazzo del Municipio, dalle 10 alle 19, nei trenta stand presenti nell'area adiacente Piazza della Repubblica, inizieranno i test gratuiti di biciclette elettriche delle migliori marche su ciclabili cittadine o ciclabili carsiche. Di seguito una serie di eventi animeranno la piazza: si inizierà con il Group cycling Indoor, che metterà a disposizione 30 biciclette per corsi gratuiti di Indoor Cycling (con esponenti del National Team® supportati a loro volta dai numerosi istruttori del team Friuli Venezia Giulia e Veneto); alle ore 17.00 presso la “Pump Track” si potrà partecipare a una corsa a inseguimento con le mitiche "Graziella". In programma anche la Woman Beach Tour (una pedalata su pista ciclabile con destinazione Marina Hannibal-Marina Julia e ritorno, di circa 12/15 chilometri), Freestyle (varie esibizioni con quattro campioni italiani di Trial e Nazionali BMX), History Bike tour (di circa 15 chilometri su ciclabili pianeggianti con destinazione il litorale monfalconese).

Alle 21 è in programma uno spettacolo con musica latino-americana con Esquina Calient (lo spettacolo sarà spostato a domenica 12 in caso di maltempo).

Domenica 12 maggio, mentre in piazza della Repubblica continueranno Indoor Cycling, esibizioni di Freesyle e Group cycling Indoor, tra le 10 e le 10.30 partirà la “La Carsica d’a-Mare”: centinaia di Biker potranno scegliere tra un percorso pianeggiante di 16 Km su pista ciclabile con destinazione Marina Julia e ritorno e due percorsi per mountain bike sul Carso, di cui uno facile di circa 16 Km con visita ai siti della Grande Guerra, e uno per biker esperti su single track enduristici con 500/600 metri di dislivello in circa 15 km. L’obiettivo degli organizzatori è cercare di radunare oltre 1000 biciclette per superare il record regionale di presenze, con lo stesso spirito che anima sul mare la partecipazione alla Barcolana.

La conclusione della manifestazione, dalle 18.30 in poi, è prevista in musica, grazie alla performance del noto DJ Zippo.

Il coinvolgimento della città di Monfalcone è evidenziato anche dalla partecipazione all’evento dei principali negozi, con l’allestimento di vetrine in tema “bike” e loro chiusura serale alle 22 (venerdì e sabato), e dalle proposte enogastronomiche da parte di numerosi ristoranti e trattorie, che saranno inserite in una mappa distribuita in mille copie nell’info point della manifestazione”.

Ulteriori informazioni sul sito dell’evento al link: http://www.northeastbikefestival.it/ e sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi.