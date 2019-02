Conto alla rovescia per la Pordenone Design Week

La Pordenone Design Week, l’atteso evento annuale che per una settimana rende la città friulana il centro delle riflessioni sul design e il progetto, torna con la ottava edizione, in programma dal 4 al 9 marzo con una anteprima sabato 2 marzo. Per ben otto giorni, quindici luoghi cittadini diventano gli snodi di un percorso che contagia tutto il territorio all’insegna di creatività, cultura, divulgazione, internazionalizzazione, che ha come protagonisti esperti del settore, il Campus Universitario di Pordenone e i suoi studenti, le imprese, i consorzi, le Istituzioni e tutta la collettività.

Ancora una volta il design è inteso come driver fondamentale di innovazione con l’obiettivo finale di riuscire a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Il ricco programma della Pordenone Design Week si articola in workshop di collaborazione tra le aziende aderenti e gli allievi di design industriale, che per una settimana lavoreranno a un progetto per rispondere a temi e domande espressi dalle realtà imprenditoriali; incontri tematici aperti a tutti con rinomati esperti del settore, tra cui la lectio magistralis di Carlo Castiglioni, Presidente della Fondazione Achille Castiglioni, la quarta edizione della “Pordenone Open Design Conference”, l’esclusiva conferenza italiana sul design e sulla progettazione open source, e le “Lezioni in Cucina”, novità di questa edizione per approfondire il tema del Food Design sempre nell’ottica dell’interazione tra azienda, scuola, istituzioni e associazioni; l'evento “Pordenone Made in Italy”, una serata per raccontare il “Made in Italy” ovvero il “bello e ben fatto” insieme ad ospiti illustri; infine le “Lezioni in vetrina” con professionisti e designer che, dai negozi del centro, raccontano ai cittadini progetti e realizzazioni concrete.

L’anteprima

Sabato 2 marzo in occasione della “Giornata Mondiale del Design” la PDW vedrà un evento anticipatorio speciale, una serata dedicata a “Il design fa sistema”. Nella cornice della Galleria Harry Bertoia (corso Vittorio Emanuele II, 64) verrà illustrata la novità di questa edizione: la nascita degli FVG Design Days, un “progetto contenitore” che ha l’obiettivo di allargare le positive esperienze della Pordenone Design Week, a partire dall’intenso dialogo creato tra imprese e scuole di design, alle altre aree del Friuli Venezia Giulia. Ai FVG Design Days, accanto alle realtà già parte della Pordenone Design Week, aderiscono l’Accademia di Grafica e di Comunicazione Visiva ABA – Accademia di Belle Arti “Tiepolo” di Udine, l’ADI Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Udine, il Polo Tecnologico di Pordenone e i Gruppi Giovani di Confindustria del FVG, con l’intento di creare un nuovo sistema di valore che permetta di far crescere qualitativamente e quantitativamente tutte le realtà formative legate all’Arte, Architettura, Design, Grafica e Multimedialità, contribuendo così alla creazione di più innovazione per le aziende e di più posti di lavoro per i giovani. Al termine della presentazione del progetto, la serrata proseguirà con una visita guidata esclusiva alla mostra “Il Design dei Castiglioni”. La mostra, dedicata ai tre fratelli milanesi Achille, Livio e Piergiacomo Castiglioni, esponenti di spicco del design italiano e internazionale, si sviluppa in sinergia con la Pordenone Design Week.

L'inaugurazione

Ogni edizione della Pordenone Design Week ha inizio con un keynote speaker che porti ispirazione a tutti i partecipanti, ma soprattutto ai ragazzi che, alcuni per la prima volta, si confronteranno col mondo delle imprese. Lunedì 4 marzo alle 11 al Consorzio Universitario, l’ospite sarà Carlo Castiglioni, figlio di Achille e presidente della Fondazione, intitolata al padre, fondata nel 2012 per organizzare i materiali lasciati e per promuovere la vasta attività creativa di sessant’anni di lavoro. In occasione della lectio magistralis, Carlo Castiglioni illustrerà il rapporto che ha caratterizzato i tre fratelli Castiglioni – Achille, Livio e Piergiacomo – i complessi percorsi tra progetto e realizzazione, ed il legame tra progettazione e industria.

I workshop

Da otto anni i workshop sono il cuore della Pordenone Design Week e mettono in contatto diretto e costante le aziende del sistema produttivo del territorio che manifestano un interesse ad approfondire i temi legati al design di prodotto e di servizio con gli studenti del Corso di Design dell'ISIA – Istituto Superiore Industrie Artistiche di Roma della Sede di Pordenone, che in questa edizione saranno affiancati da quelli di altre Università e Scuole ospiti. Da lunedì 4 a venerdì 9 marzo, ogni giorno, all’interno del Consorzio Universitario (Via di Prasecco) oltre 240 studenti, di cui un gruppo proveniente dalla Polonia, si divideranno in 12 gruppi di lavoro e per tutta la settimana lavoreranno insieme a 35 tra docenti, tutor e designer professionisti per rispondere al brief richiesto dalla realtà loro assegnata, tra le 12 che hanno aderito al progetto: Ausonia, Canton, Cappellotto, Degano Primo, L&S, MIDJ, YOXOI Tennis, Pordenone Design Week. L'output del lavoro degli studenti sarà uno o più concept di design in cui particolare attenzione sarà posta anche alla fase di postproduzione e presentazione. L’attività di progettazione verrà svolta con un continuo confronto tra i ragazzi, i professionisti e le realtà imprenditoriali, andando così a generare una relazione virtuosa che intende portare ricadute positive di crescita, innovazione e occupazione su tutto il territorio.

Le “Lezioni in cucina”

Martedì 5 marzo alle 19, la PDW si arricchisce di un’ulteriore novità con l’allestimento di una vera e propria cucina all’interno di Palazzo Montereale Mantica (Corso Vittorio Emanuele II, 56) che fungerà da location per due interessanti lezioni di Food Design consecutive, sempre nell’ottica dell’interazione tra azienda, scuola, istituzioni e associazioni. La prima “I luoghi del cibo” con Marco Pietrosante, docente ISIA Roma Design, approfondirà il significato e lo scopo del food design, ovvero la progettazione per l’industria alimentare; la seconda, “WEGG&ISIA Una collaborazione di successo”, presenterà il caso di un’azienda del territorio che ha ideato e prodotto un oggetto di design utile per custodire il vino, raffreddarlo e portarlo a temperatura ottimale.

Pordenone Made in Italy

Cos’è il “Made in Italy” oggi? E qual è il significato per chi ogni giorno lo produce, lo commercializza e lo promuove? Sono queste le domande attorno alle quali Mercoledì 6 marzo alle 19, a Palazzo Montereale Mantica dialogheranno Matteo Marsilio, Domus Gaia; Sebastiano Marzotto, Famiglia Marzotto – Vetri Speciali; Innocenzo Cipolletta, economista e dirigente d’azienda, moderati da Lia Correzzola, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria di Unindustria Pordenone. Il “Made in Italy” è a tutti gli effetti un brand, ma rappresenta anche un modo di fare, che unisce creatività e produzione, e che possiamo tradurre con “bello e ben fatto”. Nel corso dell’incontro, organizzato dal Gruppo Giovani dell'Industria di Unindustria Pordenone, si ripercorrerà la storia del “Made in Italy” prendendo spunto dal passato, che viene celebrato attraverso la mostra in corso a Pordenone dedicata ai fratelli Castiglioni, per poi approfondire la situazione attuale caratterizzata dal dialogo quotidiano tra progettisti e aziende, e infine strizzare l’occhio al futuro in cui il design, uno dei principali driver di innovazione, ha sicuramente un ruolo fondamentale per l’adattamento ad un mondo in continua evoluzione quale quello che stiamo vivendo.

Design: lezioni in vetrina

Ventidue appuntamenti per abbattere la distanza esistente tra studenti e professionisti del design da un lato e cittadini dall’altro utilizzando undici negozi del centro come punto di confronto e di aggregazione giovedì 7 evenerdì 8 marzo, dalle 19 alle 21: Dimore Concept, Il Grimorio Verde, Goodfellas, Queen’s, Les Amis, FM Exclusive, La Bottega delle Nuvole, Mosquito, Complemento Oggetto, Nonis 1953, Helix,. A seguire party con DJ Set targato #pordenonedesignweek.

La “Pordenone Open Design Conference 2019”

Sabato 9 marzo al Polo Tecnologico di Pordenone (via Roveredo, 20/b) la PDW si chiude con la IV edizione della Pordenone Open Design Conference, l’esclusiva conferenza italiana sul Design e sulla Progettazione Open Source. Promossa dal Pordenone Linux User Group, la Pordenone Open Design Conference, presenta le migliori pratiche di Co-Design/Co-Creation, i più interessanti progetti Open Engineering/Open Manufacturing, i modelli di business innovativi e lo stato dell’arte dei migliori strumenti software aperti e liberi. Il tema portante delle testimonianze di questa edizione, in programma dalle 9.30 alle 13, è “fare comunità: dal design partecipato al modello comunitario per la formazione e l’aggiornamento continuo”. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, una serie di laboratori pratici divisi in quattro aree tematiche: design, progettazione, manifattura e office automation. Durante tutta la giornata una nutrita area espositiva con ampio assortimento di progetti, manufatti, strumenti e tecnologie (Maggiori informazioni su: http://opendesignconf.pnlug.it/)

La PDW è organizzata dall’Associazione culturale Pordenone design, sodalizio nato nel 2018 che dà una forma organizzativa alla sinergia creatasi in questi anni tra i principali soggetti ideatori del progetto, in collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone, l’ISIA Roma Design – Sede di Pordenone e il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria dell’Unione Industriali di Pordenone. L’evento gode del patrocinio di: Comune di Pordenone e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Partner Istituzionali: Unione Industriali di Pordenone, ADI Delegazione Friuli Venezia Giulia, ABA – Accademia di Belle Arti di Udine, Camera di Commercio di Pordenone Udine, Comet – Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia, Polo Tecnologico Pordenone Andrea Galvani, Pordenone Linux User Group, Pordenone Open Design Conference, Festival della Complessità, Università degli Studi di Udine, Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell’Industria Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Venezia Giulia, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria Confindustria Udine.

Sostenitori: Associazione c’entro anch’io, Associazione Eno Pordenone, CarliEuklima, Comin, Follador, Ivicolors, Latteria d’Aviano, LeanProducts,Marcolin Covering, Meson’s, Molino di Pordenone, Premek Hi-Tech, Sipario Eventi, Spazioquadro, Vicenzi.