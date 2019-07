Coop Alleanza 3.0 dona 119.000 euro alle comunità del Fvg

A poche settimane dal lancio dell’iniziativa “1 x tutti e 4 x te” sono già stati raccolti 2 milioni di euro che Coop Alleanza 3.0 riverserà a sostegno delle comunità locali. Si tratta di un traguardo importante che testimonia il gradimento da parte di soci e consumatori di questo nuovo modo di intendere la socialità.

1 x tutti e 4 x te ha come fulcro il prodotto Coop: l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali dei territori in cui la cooperativa opera. Una scelta di cui beneficia la società, ma anche il singolo, se è socio, poiché gli viene restituito il 4% di sconto ogni cento euro di acquisti: una nuova forma di ristorno in cui si recupera una parte di quello che si è speso. Ad oggi, complessivamente, i soci che si sono iscritti al programma e che hanno contribuito al progetto sono 231 mila e potranno beneficiare di sconti sulle prossime spese per un totale di 1,2 milioni di euro (di cui oltre 845 mila euro già utilizzati).

In Friuli Venezia Giulia hanno aderito quasi 15.000 soci e grazie agli acquisti dei prodotti a marchio Coop sono stati raccolti oltre 119.000 euro con cui la Cooperativa sostiene iniziative sociali e culturali - come Opera Tua il progetto che attraverso il restauro di opere d’arte valorizza cultura e realtà locali - o rafforza il potere d'acquisto di chi è stato colpito dalla crisi economica o sta intraprendendo un percorso di studio - con Coop fa per te l’iniziativa sconto rivolta ai soci in cassa integrazione, mobilità, precari e autonomi che hanno cessato l’attività o a sostegno dei giovani universitari - o promuove una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali offrendo un sostegno economico all’attività quotidiana dei principali canili e gattili pubblici – grazie al progetto Una cuccia per tutti.

Tra le iniziative del territorio inoltre, hanno il sostegno di Coop Alleanza 3.0 il festival vicino/lontano a Udine, l’iniziativa Non Alimentare lo spreco a Trieste, il festival internazionale èStoria a Gorizia, Xtreme Days a Sacile.

Con “1 x tutti e 4 x te” Coop Alleanza 3.0 ha ribadito la sua essenza di cooperativa di consumatori, nata per portare benefici a soci e comunità, attraverso il prodotto Coop, essenza dei valori della cooperativa. Ogni linea di prodotto Coop ha in associazione un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla solidarietà locale e internazionale. Un’azione collettiva cui partecipa chi fa spesa alla Coop, attraverso l’atto d’acquisto.

Sul sito di Coop Alleanza all’indirizzo all.coop/1pertutti4perte Coop Alleanza 3.0 aggiorna costantemente i soci e i consumatori sull’andamento dell’iniziativa e descrive i progetti sociali della Cooperativa e la loro evoluzione oltre all’ammontare dei contributi devoluti.