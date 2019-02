Corso antincendio e gestione delle emergenze

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza lunedì 18 febbraio, dalle 8.30, un corso teorico con esercitazioni pratiche per la formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze (squadra antincendio) nelle aziende con attività a rischio di incendio basso e medio, secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 46.

Il corso si tiene nella sede dell’Associazione in Viale Ungheria 28 a Udine per la parte teorica, e Viale Ungheria 22 a Udine per la parte pratica.

La docenza è a cura dell’istruttore antincendio Massimo Zucchiatti.