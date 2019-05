Corso Montessori a Udine: al via la quarta edizione

Dal 14 giugno partirà a Udine il corso speciale di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola dell’infanzia. Giunto alla quarta edizione il percorso è promosso dall’Opera Nazionale Montessori di Roma (ente accreditato dal Miur per la formazione Montessori) in collaborazione con il Consorzio Friuli Formazione, ente di formazione senza scopo di lucro che dal 2013 propone percorsi a metodo per la formazione di educatori e insegnanti.



Il corso di specializzazione, della durata di 500, è rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia ed è abilitante all’insegnamento del metodo. L’offerta formativa si contraddistingue per l’integrazione costante dell’attività teorica a quella pratica di esercitazione e preparazione dei materiali didattici, oltre all’osservazione diretta presso le strutture che adottano il metodo Montessori in Italia e all’estero.



Il percorso prevede una introduzione teorica generale che analizza la visione montessoriana sul bambino, l’uomo e la società, oltre che la vita, le opere e i principi del metodo della grande medico, scienziata e pedagogista italiana.

Nella parte specifica relativa alla fascia 3-6 si affrontano l'ambiente e la casa del bambino, la vita pratica per l'educazione al movimento, all'autonomia, all'indipendenza, l'educazione sensoriale, la formazione della mente matematica, lo sviluppo del linguaggio, l'educazione cosmica, l'educazione musicale e all'arte rappresentativa con il closlieu di Stern. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato con cadenza quindicinale presso la sede del Consorzio Friuli Formazione a Udine.



E’ inoltre possibile iscriversi al solo modulo teorico particolarmente indicato per insegnanti ed educatori dei bambini di fascia d’età 0-3 e 3-6 anni, a coloro che operano nel campo dell’infanzia, genitori e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al metodo Montessori per scoprirne le potenzialità.



Il costo del corso può essere sostenuto anche attraverso l’utilizzo della carta del docente Miur per gli insegnanti di ruolo.



La Faculty vanta docenti, formatori e professionisti, riconosciuti a livello nazionale e internazionale per la loro pluriennale esperienza. Tra questi si annoverano la maestra Sonia Cagnata, docente Montessori, formatore ONM e coordinatrice dei corsi per le fasce 0-3 e 3-6.



Offrire alla comunità di educatori e insegnanti un’occasione di crescita professionale, rientra tra le priorità strategiche del Consorzio Friuli Formazione che con questi percorsi intende dare il proprio contributo al sistema educativo regionale.