Costruiamo un Missile ad acqua

Scoprire il principio di azione e reazione costruendo... un Missile ad acqua: domenica 19 maggio all'Immaginario Scientifico di Pordenone alle ore 15.00 è in programma il laboratorio per bambini “Scienziati della domenica”, in cui scoprire semplici principi scientifici in modo divertente e creativo.



Basteranno pochi materiali di riciclo, e tutta la creatività che i bambini sanno usare al meglio e che aspetta solo di essere liberata: assieme agli operatori dell'Immaginario Scientifico costruiranno il loro personale Missile ad acqua, che illusterà loro come funzionano la pressione e il principio di azione e reazione.



Il costo del laboratorio è di € 7,00 a bambino, comprensivo di ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito dell'Immaginario Scientifico: bit.ly/maggio_IS_PN.



Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00, all'Immaginario Scientifico si potranno scoprire gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni si potrà vedere a rotazione la mostra multimediale “Leonardo 4.0. Dall'osservazione al pensiero scientifico”: a 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento, i suoi disegni prendono vita per raccontare il suo modo di indagare il mondo: attraverso l'esperienza.



Informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it